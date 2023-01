Inter stolpert in Monza – Mari-Comeback nach Messerattacke

via

Am Samstagabend ließ Inter Mailand (34) als Viertplatzierter wichtige Punkte in der Serie A liegen, der Pokalsieger kam bei Aufsteiger AC Monza durch ein spätes Gegentor nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus.

Matteo Darmian (10.) und der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (22.) trafen für Inter, Patrick Ciurria (11.) und Luca Caldirola (90.+3) glichen jeweils aus. In der Nachspielzeit hatte Monza sogar noch Chancen auf den Sieg.

Bei den Gastgebern, Klub des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, gab am Samstag Pablo Mari sein Startelf-Comeback. Der Spanier war Ende Oktober bei einer Messerattacke in einem Supermarkt am Rücken verletzt worden und musste operiert werden. Bei dem Angriff durch einen 46-jährigen Italiener war ein Mann ums Leben gekommen, Mari war einer von fünf Verletzten.

