Interesse aus der Bundesliga: Ilzer könnte Top-Talent abhandenkommen

Mit Tom Bischof hat die TSG Hoffenheim ein echtes Mittelfeld-Juwel in ihren Reihen. Mit konstant guten Leistungen weckt der 19-Jährige natürlich auch das Interesse anderer Bundesliga-Klubs. Nach Sky-Informationen beschäftigt sich RB Leipzig intensiv mit dem Shootingstar.

Mit gerade einmal 19 Jahren zählt Tom Bischof derzeit zu den Leistungsträgern in Sinsheim. Nachdem der ehemalige Trainer Pellegrino Matarazzo den Mittelfeldmann in der vergangenen Saison an den deutschen Profifußball ran geführt hat, gelang Bischof zum Start der neuen Spielzeit der komplette Durchbruch (wettbewerbsübergreifend schon 14 Einsätze, ein Tor und zwei Assists).

Auch Neo-Coach Christian Ilzer setzte das Talent in seinem ersten Bundesliga-Match von Beginn an ein. Gegen Leipzig (4:3) erzielte Bischof das 2:2 per Freistoß.

VIDEO-Highlights: Hoffenheim schlägt Leipzig

RB sieht bei Bischof großes Potenzial

Diese konstant guten Leistungen sind den europäischen Topklubs wie u.a. RB Leipzig auch nicht entgangen. Die Roten Bullen arbeiten nach Sky-Informationen in persona von Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer intensiv an einer Verpflichtung des deutschen U20-Nationalspielers. Es gab bereits erste Gespräche zwischen dem Bischof-Lager und den Leipzigern. Auch der kicker berichtet über das Interesse.

Bischof wäre ein „typischer“ Leipzig-Transfer wie in der Vergangenheit Assan Ouedraogo oder einst Timo Werner: Deutsches Top-Talent, der die Bundesliga bereits kennt und der im kommenden Sommer ablösefrei zu haben wäre. Der Tabellendritte der Liga sieht in Bischof einen Spieler, der viel Entwicklungspotenzial mitbringt und dem eine sportlich große Zukunft bevorsteht.

Die TSG um Sportchef Andreas Schicker ist sich der allgemeinen Begehrlichkeiten natürlich bewusst und hofft, mit Bischof über den Sommer 2025 hinaus zu verlängern.

Leipzig hat im Mittelfeld Bedarf

In Leipzig sind die Positionen für den kommenden Sommer im offensiven Mittelfeld teilweise noch vakant: Xavi wurde erneut geliehen, ein finale Entscheidung über dessen Zukunft fällt erst im kommenden Jahr. Eljif Elmas dürfte die Sachsen bei einem adäquaten Angebot verlassen, während ÖFB-Star Christoph Baumgartner großteils nicht überzeugen konnte. Mit Bischof würde man sich ein Juwel für die Zukunft sichern, das aber auch in der Gegenwart bereits mehrfach gutes Bundesliga-Niveau nachgewiesen hat.

Neben Bischof beschäftigt sich Leipzig auch mit dem Linksaußen Bazoumana Toure vom schwedischen Erstliga-Klub Hammarby IF. Der 18-Jährige steht allerdings auch bei weiteren Bundesligisten wie u. a. beim VfL Wolfsburg auf der Liste.

(Philipp Hinze, Florian Plettenberg & Jonas Gerhartz – skysport.de / Red.)

Bild: Imago