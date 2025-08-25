Interesse aus der Premier League: Schmid vor Werder-Abgang?

Romano Schmid ist bei Werder Bremen eine der prägenden Figuren.

Nach dem Abgang von Marvin Ducksch (Birmingham City) und dem langfristigen Ausfall von Mitchell Weiser (Kreuzbandriss) könnten die Hanseaten mit dem ÖFB-Teamspieler ihren nächsten Leistungsträger verlieren. Nach Sky-Sport-Informationen ist ein Wechsel Schmids bis zum Deadline Day am 1. September möglich. Gespräche bezüglich eines Abschieds von der Weser laufen aktuell.

Auch Lille an Schmid interessiert

West Ham United, wo unter anderem der deutsche Stürmer Niclas Füllkrug unter Vertrag steht, ist dran am österreichischen Nationalspieler. Auch der Lille OSC aus der französischen Ligue 1 beobachtet die Situation rund um Schmid. Der Vertrag des 25-jährigen Offensivspielers in Bremen läuft noch bis 2027.

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.