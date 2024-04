Internationale Pressestimmen: Bayern nimmt Arsenal in die Zange

Großbritannien:

Daily Mail: „Citys Elfmeter-Eigentor. Haben die City-Fans den Champions-League-Traum zerstört? Die Mannschaft von Pep Guardiola führte, bevor die Menge den Ball zurückhielt und Bernardo Silva aus dem Takt brachte (…). In einem Spiel, das als ‚Meister gegen die Könige‘ bezeichnet wurde, trennte die beiden Mannschaften in zwei Spielen nichts, und es endete mit einem Elfmeterschießen, bei dem die Mannschaft von Pep Guardiola den Kürzeren zog.“

The Guardian: „Real Madrid entthront Manchester City, nachdem Rüdiger die Nerven beim Elfmeterschießen behielt. Antonio Rüdiger wurde die ganze Partie über ausgebuht, weil die Fans von Manchester City nicht vergessen hatten, was er als Spieler von Chelsea 2021 im Finale der Champions League mit Kevin De Bruyne gemacht hatte. (…) Und so war es erzählerisch praktisch perfekt, als am Ende eines kräftezehrenden Elfmeterschießens Rüdiger nach vorne schritt, um den Elfmeter zu verwandeln und Madrid zum Gewinner machte, um ein Halbfinale gegen die Bayern klarzumachen, das einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt.“

Independent: „Die Champions wurden von den Königen entthront. Manchester Citys Herrschaft dauerte nur ein Jahr.“

Spanien:

Mundo deportivo: „Rüdiger, vom Fehler zur Ekstase im Etihad. Seine großartige Leistung wurde durch einen Fehler getrübt, der zum 1:1 führte, doch im Elfmeterschießen schoss er den entscheidenden rein.“

Sport: „Maximal-Mitleid mit City. Nur City konnte Madrid in der Champions League so viele Minuten lang mit solcher Großartigkeit widerstehen. (…) Ein Fehler gegen Madrid ist in Europa leichtsinnig. Sogar für City, ein Team, das mit Guardiolas obsessivem Ordnungssinn darauf aus ist, Fehler zu minimieren.“

Marca: „Madrid ist verrückt. Es gibt keine andere mögliche Erklärung für das, was letzte Nacht im Etihad passiert ist, als die Mystik, die den König von Europa umgibt, der in der Lage ist, dem ständigen Hämmern des Champions standzuhalten.“

As: „Unerwartete Helden. Auf den Knien und in den Himmel schauend, schreiend, atmend. So hat (Torwart) Lunin das Duell beendet, das mit Gesang begann und mit einem Konzert aufhörte.“

Schweiz:

Tagesanzeiger: „Ein Kraftakt über zwei Stunden – dann entscheidet ein Verteidiger den Krimi“

Blick: „Knüller endet nach Penaltyschiessen. Silva mit Peinlich-Elfer – Real entthront City“

Frankreich:

Le Parisien: „Real Madrid ist unsterblich.“

L’Equipe: „Guardiolas Bunker gibt es nicht mehr. Sechs Jahre ungeschlagen zu Hause in der Champions League nach einer Niederlage gegen Olympique Lyon 2018 ist Manchester City gegen Real Madrid gefallen. (…) Die Abwehr von Real war heldenhaft.“

Sud-Ouest: „Unsinkbar. Real Madrid schlägt Manchester City.“