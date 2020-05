Internationale Pressestimmen: Spanier feiern “Weltstar” Kimmich

via

via Sky Sport Austria

Mit seinem Lupfer hat Joshua Kimmich das Topspiel im Kampf um im die Meisterschaft bei Borussia Dortmund für den FC Bayern entschieden. In Spanien wird er in den höchsten Tönen gelobt. Sky Sport hat internationale Pressestimmen zum Klassiker.

SPANIEN:

Marca:

“Kimmich sprengt die Bundesliga mit einem Heber wie aus dem Videospiel.”

“Sein Supertor gegen Dortmund weiht Kimmich zu dem, was er wirklich ist: ein Weltstar.”

“Er ist athletisch, polyvalent, er macht alles…und macht alles gut. Wie viel kostet Kimmich?”

Marca:

“Kimmich sprengt die Bundesliga mit einem Heber wie aus dem Videospiel.”

“Sein Supertor gegen Dortmund weiht Kimmich zu dem, was er wirklich ist: ein Weltstar.”

“Er ist athletisch, polyvalent, er macht alles…und macht alles gut. Wie viel kostet Kimmich?”

As:

“Das Tor, das die Bundesliga entschieden hat, hätte nicht schöner sein können. Kimmich hat sich einen Wahnsinn ausgedacht.”

“Dann geschah etwas, das nur wenige verstanden. Favre nahm Brandt und Delaney, zwei Spieler, die Borussia Festigkeit gegeben hatten, raus, um Can und Sancho einzuwechseln. Und lieferte das Leder an die Bayern. Haaland setzte noch einmal nach, bevor er verletzt ausschied. Sein Schuss … wurde von Boatengs Ellbogen abgelenkt, aber der Videoassistent sah keine Notwendigkeit einzugreifen. Der Rest war alles Bayern. Ein Bayern, das bereits nach der achten Salatschüssel in Folge greift.”

ENGLAND:

BBC: “Bayern ist jetzt in der Pole Position, um zum 30. Mal deutscher Meister zu werden. Dank Kimmichs Tor haben die Bayern die Bundesliga souverän im Griff. Dortmund wird den Titel erneut verpassen.”

The Times: “Der ungewöhnliche Held Joshua Kimmich. Sein genialer Moment für Bayern München hätte allein einen Bundesliga-Titel verdient.”

The Guardian: “Joshua Kimmichs großartiger Chip brachte Bayern München den Sieg bei Borussia Dortmund. Der Tabellenführer hat schon eine Hand an der Schale.”

The Daily Mail: “Ein exquisiter Chip von Joshua Kimmich bringt die Bayern dem achten Bundesliga-Titel ganz nah. Genauso schnell wie das Bundesliga-Titelrennen vor zehn Tagen wieder in Gang gekommen war, könnte Bayern München es wieder beendet haben.”

ITALIEN:

Gazzetta dello Sport:

“Es ist immer Bayern: Treffer in Dortmund! Magie von Kimmich – und der Titel in Reichweite.”

BRASILIEN:

Globo Esporte:

“Flick wusste sein Team zu strukturieren und die beiden Dortmunder Flügelspieler auszubremsen. Hakimi und Guerreiro wurden durch den Druck von Coman und Gnabry zu Gefangenen. Flick war besser als Favre, und Bayern geht dem achten Titel in Folge in der Bundesliga entgegen.”

Beitragsbild: Imago