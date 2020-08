Internationale Pressestimmen zum Barca-Debakel: “Das war kein Spiel, das war …”

Internationale Pressestimmen zum 8:2 von Bayern München gegen den FC Barcelona im Champions-League-Viertelfinale:

SPANIEN:

El Pais: “Bayern demütigt Barcelona. Bei dem historischen Sieg hat die Mannschaft von Quique Setien unerklärlicherweise der Macht des deutschen Teams nichts entgegenzusetzen. (…) Das Azulgrana-Team hat die schlimmste jemals bei einem europäischen Wettbewerb gesehene Niederlage seiner Geschichte erlitten.”

La Vanguardia: “Bayern beerdigt den FC Barcelona. Die Blaugrana machen sich in Lissabon lächerlich und scheiden durch ein beschämendes 2:8 aus. Die Demütigung war ungeheuer. Es wird lange dauern, bis die Schande verblasst. Champions kriechen nicht so. Was für eine Strafe. Wie schmerzhaft. Was für ein Untergang. Lissabon ist vielleicht das dunkelste Kapitel in der schwarzen Geschichte Barcelonas.”

Marca: “Adios für Setien, aber es müssen noch viel mehr gehen. Das Barca-Debakel entfaltete sich auf die schlimmste Art und Weise, von den Bayern geschlagen und verprügelt, unfähig angesichts des deutschen Fußballs und dessen Schwungs, überwältigt von der 2. bis zur 90. Minute, das Bild einer kleinen Mannschaft, ein Negativbild ihrer Größe. Das 2:8 ist ein demütigendes Ergebnis.”

Mundo Deportivo: “Historische Lächerlichkeit Barcas in der Champions League. Die Bayern besiegten Barca mit einem überwältigenden 2:8, ein Ergebnis, das es in der jüngeren Geschichte nicht nur Barcas, sondern des gesamten Wettbewerbs noch nie gab. Die Spieler, die diesem Verein den größten Ruhm gebracht haben, boten ein unwürdiges Bild für einen hundertjährigen Verein wie Barca. ‘Wir sind Barça, das beste Team der Welt’, wiederholte Vidal in der Vorbereitungsphase immer wieder. Dieses Barca, das er meinte, ist jetzt Geschichte.”

Goal: “Das war kein Spiel, das war kaltblütiger Mord. Ein Mord, der absehbar und mit aller Härte der Welt unerbittlich war. Da nach zwei die Drei kommt, hat Barça alles getan, um seinen Weltrekord für Jämmerlichkeit noch zu überbieten. Als Chronik eines angekündigten Todes schlug Bayern München Barça auf vernichtende Weise.”

ENGLAND

The Sun: “Barcelona wurde vom unaufhaltsamen deutschen Meister, der alles auf seinem Weg zermalmte, zu einem blutigen Brei gestampft. Lionel Messi kennt sich mit völlger Demütigung aus. Doch nachdem er sein Leben lang Spieler selbst in die Hölle geschickt hat, stand er nun auf der anderen Seite.”

Daily Mail: “Es gibt Ergebnisse, bei denen es um mehr als nur Zahlen geht. Sie werden zu Aussagen, Offenbarungen, Wendepunkten, bewirken Veränderungen, markieren das Ende einer Ära. Deutschland – Brasilien 7:1. Bayern München – Barcelona 8:2. Ein Klub von Barcelonas Größe darf einfach nicht mit acht Gegentoren verlieren, nicht in einer solchen Situation. Nichts an Bayerns Ansatz war zynisch. Sie waren einfach besser, schnell im Gegenangriff, intelligenter, mutiger, stolzer, fleißiger, entschlossener – in jeder Hinsicht das Team, das es in diesem Wettbewerb zu schlagen gilt.”

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: “FC Bayern auf der Achterbahn! Die Münchner zerstören Barcelona und demütigen die Mannschaft mit einem verheerenden 8:2. Für die Katalanen ist das die schlimmste Niederlage in der Champions League. Erstmals seit 2007 steht kein Klub aus Spanien im Halbfinale.”

Corriere dello Sport: “Barca erlebt einen wahren Albtraum. Die Bayern machen aus Messi und Co eine lächerliche Mannschaft, die einem Torkarussell ausgeliefert ist. Bayerns Abwehr ist für die Barca-Stürmer unangreifbar. Die Katalanen kommen gegen die grausamen Bayern nicht zum Ziel.”

Tuttosport: “Wahnsinn! Barca am Boden zerstört. Bayern München vernichtet die Katalanen mit einer perfekten Leistung. Das Match ist de facto nach einer halben Stunde zu Ende. Die Pleite ist eine Demütigung nicht nur für Barcelona, sondern für den gesamten spanischen Fußball.”

Corriere della Sera: “Ein unerwarteter Zusammenbruch! Für Barca ist diese unvorstellbare Pleite das Ende einer Ära. Messi und Co. erleben die schockierendste Niederlage ihrer Geschichte. Der Argentinier ist auf dem Spielfeld kaum zu sehen. Die Schande für die Katalanen könnte nicht größer sein. Jetzt kann im Klub alles Erdenkliche passieren”.

La Repubblica: “Bayern dominiert von Anfang bis zum Ende. Die Münchner erteilen Barca eine verheerende Fußballlehrstunde. Der FC Bayern zeigt die Muskeln und bestraft die Katalanen, die von einer Torlawine überrollt werden. Barca wird lang für die Verarbeitung dieses Horrorabends brauchen. Die Konsequenzen dieser schrecklichen Pleite sind für Barca jetzt noch unvorhersehbar.”

FRANKREICH

L’Equipe: “Bayern demütigt Barcelona. Beeindruckend und mitleidlos hat der FC Bayern seinen Gegner erstickt. Barcelona ertrank im Stade de la Luz, das für sie zum Stade de la Loose wurde. Ein Spiel, das in der Erinnerung bleibt. Seit über 50 Jahren hatte Barcelona nie mehr als fünf Gegentore in einem Europapokalspiel kassiert. Wir haben ein historisches Ereignis erlebt.”

Ouest France: “Die Bayern spielten dämonisch. Eine historische Demütigung für Barca. Die Bayern haben ihre Favoritenrolle mehr als unterstrichen. Zu stark, zu schnell, zu druckvoll. Thomas Müller war der Fahnenträger einer Mannschaft, die seit der Wiederaufnahme der Wettbewerbe eine unvergleichbare Stärke zeigt.”

Le Figaro: “Die unglaubliche Wucht der Bayern, die höchste Klatsche für Barca. Bayern ohne Erbarmen. München hat ein Trommelfeuer nach allen Regeln der Kunst veranstaltet.”

Le Monde: “Bayern München hat Barcelona in die Luft gesprengt. Jetzt sind sie wie nie zuvor Favorit auf den Titelgewinn. Nach einem zuvor nie erlebten Debakel reisen die Katalanen aus Lissabon ab.”

