Interwetten neuer Bewerbssponsor der 2. Liga

Das Unternehmen Interwetten wird mit Start der diese Woche beginnenden Saison neuer Bewerbssponsor, Premium Partner und offizieller Sportwettenanbieter der 2. Liga. Die zweithöchste Spielklasse geht jedoch unter dem Namen “2. Liga” ohne Sponsorenzusatz in die neue Saison, wie die Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte.

Anstelle eines klassischen Namenssponsorings setzt Interwetten in den herausforderenden Zeiten der Coronavirus-Pandemie “auf zusätzliche Werbeleistungen, die das Unternehmen nützen will, um unter dem Motto #comebackstronger Aufmerksamkeit auf die enorme Wichtigkeit von Sport und körperlicher Bewegung für die Gesellschaft aufmerksam zu machen”, hieß es in der Aussendung.

“Speziell in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Social Distancing, bekommt dieser (der Sport, Anm.) eine besondere Bedeutung für die Psyche und den Alltag der Menschen. Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass die Gesellschaft, die Sportvereine und deren Sportler nach der Zeit der Schockstarre wieder durchstarten und ein positives Lebensgefühl entwickeln können”, betonte Interwetten-Vorstand Stefan Sulzbacher.

(APA)

Bild: GEPA