via

via Sky Sport Austria

Filippo Inzaghi hat in der italienischen Fußball-Serie B einen neuen Job gefunden.

Der ehemalige Starstürmer der AC Milan unterschrieb am Dienstagabend bei Reggina einen Dreijahres-Vertrag. Im März war der 48-Jährige bei Brescia entlassen worden. Inzaghi betreute davor Benevento, Bologna, Venezia und in seiner ersten Station als Chefcoach bei den Profis in der Saison 2014/15 glücklos seinen Ex-Club Milan.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA).

Beitragsbild: Imago.