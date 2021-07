IOC-Boss Bach: Absage der Spiele “nie wirklich eine Option”

via

Die Absage der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) wurde laut IOC-Präsident Thomas Bach nie in Erwägung gezogen. “Das war nie wirklich eine Option. Das IOC lässt die Athleten nicht im Stich”, sagte der Deutsche in einer Video-Konferenz gegenüber den Medien.

Der Verzicht auf die Spiele wegen der Corona-Pandemie und das Kassieren der Versicherungssumme wäre “die einfachste Möglichkeit” gewesen, erklärte Bach. Stattdessen habe das IOC mehr Geld investiert, um die Spiele ein Jahr später veranstalten zu können.

Bach räumte ein, in den vergangenen 15 Monaten “jeden Tag Zweifel” gehabt zu haben. Alle Entscheidungen seien stets von großer Ungewissheit begleitet worden. Darüber habe das IOC aber nicht öffentlich sprechen können. Bach: “Wie kann man sonst einen Athleten überzeugen, sein Training fortzusetzen.”

