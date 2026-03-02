Iran-Konflikt: Finalissima zwischen Argentinien & Spanien wackelt

Das Prestigeduell zwischen Fußball-Europameister Spanien und Südamerika-Champion Argentinien Ende März in Katar steht wegen der Nahost-Eskalation auf der Kippe. Aufgrund der Angriffe Israels und der USA im Iran sowie der iranischen Vergeltungsattacken in der Golfregion hat der katarische Fußballverband sämtliche Turniere auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die sogenannte Finalissima zwischen den Spaniern und Argentiniern ist für den 27. März im Lusail-Stadion in Doha geplant.

Die endgültige Entscheidung über die Verschiebung der Finalissima liegt bei den Veranstaltern UEFA und CONMEBOL. Auch der Fußballverband von Bahrain verschob alle seine Spiele bis auf Weiteres, das Gleiche kündigte die Asian Football Confederation bezüglich der asiatischen Champions-League-Spiele in der Region an. Die Euroleague Basketball sagte indes ihr Qualifikationsturnier in Abu Dhabi wegen Sicherheitsbedenken ab.

(APA)/Beitragsbild: Imago