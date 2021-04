Irre Forderung! Raiola will ein Mega-Wochengehalt für Haaland

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc gibt sich zuversichtlich, dass Erling Haaland dem BVB auch in der kommenden Spielzeit erhalten bleibt. Der 58-Jährige sagte in der ARD-Sportschau: “Ich halte mich gerne daran, wie die vertragliche Grundlage aussieht und wie die direkten Gespräche geführt worden sind in der letzten Woche.” Und weiter: “Wir haben die ganz klare Planung, mit Erling in die neue Saison zu gehen.”

Der Vertrag des Norwegers Vertrag läuft noch bis Juni 2024. Zuletzt sorgten Haalands Berater Mino Raiola und Vater Alfie für Aufsehen, als sie sich mit Beratern des FC Barcelona und von Real Madrid trafen.

Der Mirror berichtet, dass Raiola angeblich ein Wochengehalt von einer Million Pfund (ca 1.150.000 Euro) für Haaland bei einem neuen Klub fordert.

Bild: Imago