Irre Wende! Caicedo wechselt wohl doch nicht zu Liverpool

Die Transfersaga rund um Moises Caicedo von Brighton and Hove Albion ist um ein weiteres Kapitel reicher. Nachdem der FC Liverpool in der Nacht auf Freitag ein Rekordangebot für den 21-Järhigen abgegeben hat, schien der Wechsel bereits so gut wie durch. Nun gibt es aber die nächste Wende: Wie Sky UK und Transferexperte Fabrizio Romano berichten, will Caicedo nicht zu Liverpool wechseln.

„Mir wurde gesagt, dass ich bestätigen kann, dass der Vertrag mit dem Verein abgeschlossen ist“, sagte Klopp bei der Pressekonferenz am Freitag vor dem PL-Auftaktspiel gegen Chelsea (. Wann die medizinische Untersuchung Caicedos stattfindet, konnte Klopp nicht sagen. Ohnehin wollte der 56-Jährige noch nicht allzu viel über seinen künftigen Neuzugang sprechen: „Man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben.“

Allerdings will der Mittelfeldspieler sein Versprechen gegenüber dem FC Chelsea einhalten und nur zu den „Blues“ wechseln. Chelsea hat seine Bemühungen um Caicedo noch nicht aufgegeben und wird erneut bieten. Da das Angebot von Liverpool aber noch einmal deutlich höher war als das letzte der „Blues“, wird es weitere Verhandlungen geben müssen, um den Deal abzuschließen.

Bild: Imago