Isak trifft erstmals: Liverpool gelingt Befreiungsschlag

Auch dank des ersten Premier-League-Treffers des Rekordeinkaufs Alexander Isak hat der FC Liverpool vorerst wieder in die Spur gefunden.

Mit Rückkehrer Florian Wirtz in der Startelf siegte der kriselnde englische Fußball-Meister mit 2:0 (0:0) bei West Ham United und feierte nach den Horror-Wochen zuletzt den dringend benötigten Befreiungsschlag.

Isak sorgte in der 60. Minute für die Erlösung, der 150-Millionen-Mann hatte zuvor nur einmal im League Cup getroffen. Am Treffer war auch Wirtz maßgeblich beteiligt, der 22-Jährige spielte im Vorfeld den Steckpass auf Vorbereiter Cody Gakpo. Der Niederländer sorgte spät noch für die Entscheidung (90.+2). Liverpool schob sich durch den Sieg wieder in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen.

(SID) / Bild: Imago