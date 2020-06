Der LASK lag in Salzburg zur Pause bereits mit 0:2 zurück, das Team von Valerien Ismael zeigte aber vor allem in der zweiten Spielhälfte eine starke Leistung und machte die Partie durch den Anschlusstreffer von Marko Raguz zwischenzeitlich wieder spannend. Am Ende setzte es für die Oberösterreicher eine 1:3-Niederlage, es war die erste in der Fremde in dieser Saison. Der Trainer der Linzer versucht trotzdem das Positive für die kommenden Aufgaben mitzunehmen.