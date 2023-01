Ist Barca-Youngster Gavi zum Schnäppchenpreis zu haben?

Eigentlich hatte Supertalent Gavi seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2026 verlängert. Zu deutlich verbesserten Konditionen natürlich und mit einer Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro versehen. Die Mundo Deportivo meldet nun aber, dass Barca den neuen Vertrag aus finanziellen Gründen nicht bei der Liga registrieren konnte.

Für Gavi bedeutet dass er aktuell weiter unter seinem alten – bis 2024 laufenden – Vertrag zu geringeren Konditionen spielt. Für die Katalanen heißt dies, dass die Ausstiegsklausel derzeit nur läppische 50 Millionen Euro beträgt und damit deutlich niedriger ist als sein Marktwert.

Zahlreiche Topklubs hatten in der Vergangenheit Interesse am Mittelfeldspieler und dürften dies erneut anmelden, so lange die neue Ausstiegsklausel nicht in Kraft tritt. Barca ist also gefordert, wenn sie nicht das Risiko eingehen wollen, ihr Toptalent vielleicht doch noch zu verlieren.

(sport.sky.de)/Bild: Imago