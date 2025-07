„Natürlich eine Top-Ausgangsposition“: Die Stimmen zum Salzburg-Sieg in Bergen

Salzburg steht nach dem 4:1-Auswärtserfolg gegen Brann Bergen mit mehr als einem Bein in der 3. Runde zur Champions-League-Qualifikation. Die Stimmen zum Spiel.

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Klub-WM hin und her, du weißt nicht genau, wo du stehst. Brann Bergen war in der ersten Halbzeit extrem giftig, da war eine Stimmung hier im Stadion, das war nicht so einfach. Wir kamen eigentlich super ins Spiel rein, doch dann haben wir uns verunsichern lassen von dem Tor. Wir haben zur Pause dran geglaubt, dass wir das drehen können. 4:1 ist natürlich eine Top-Ausgangsposition, das nehmen wir gerne mit.“

Stefan Lainer (Salzburg-Verteidiger): „Es war ein schwieriges Spiel zum Reinkommen. Der Gegner hat uns vor allem in der ersten Halbzeit alles abverlangt. Es war eigentlich wie erwartet, ein schwerer Fight eben, wo uns nichts geschenkt wurde. Wir sind besser in die zweite Halbzeit reingekommen, haben auch unsere spielerischen Elemente besser auf den Platz gebracht. Wir gehen auch in dieser Höhe verdient als Sieger vom Platz. Der erste Schritt ist gegangen, jetzt müssen wir das Rückspiel konsequent angehen. Wir dürfen ihnen nichts schenken, dann sollten wir weiterkommen.“

Alexander Schlager (Salzburg-Tormann): „Wir sind happy, dass die erste Hälfte getan ist. Nichtsdestotrotz ist es erst die Hälfte, der Job geht weiter. Ich bin froh, dass wir nach dem Gegentor so gute Antworten gezeigt haben. Wir können mit breiter Brust ins Rückspiel gehen. Es wird ein ähnliches Spiel wie heute, die werden von Anfang an alles reinwerfen. Es wird wichtig, kühlen Kopf zu behalten und unser Ding durchzuziehen.“

(APA)/Beitragsbild: GEPA