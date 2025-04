Ist Otar Kiteishvili der beste Spieler der ADMIRAL Bundesliga?

Otar Kiteishvili war am Sonntag beim 2:1-Sieg bei Red Bull Salzburg einmal mehr der Matchwinner für den SK Sturm Graz.

Der 29-Jährige drehte in der zweiten Spielhälfte mit einem Doppelpack die Partie zugunsten der Steirer. Sein zweiter Treffer mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß wird noch länger in Erinnerung bleiben.

Kiteishvili über Traumtor mit links: „Das passiert nicht so oft“

Für Alfred Tatar ist Kiteishvili derzeit der beste Spieler der ADMIRAL Bundesliga. „Er vereint alles, was ein Spieler, den man gerne zusieht, hat. Technik, Spielintelligenz, Kreativität, Abschlussstärke, Assists, ein kompletter Mann“, sagt der Sky-Experte.

Tatar: „Er vereint alles“

Auch bei „Talk & Tore“ wurde von den Qualitäten des georgischen Nationalteamspielers geschwärmt. „Für mich ist er der beste Spieler der Liga. Er hat so eine unglaubliche Spielintelligenz, gepaart mit einem Fleiß gegen den Ball“, sagt Franz Schiemer. „Er ist ein toller Spieler. Er hat eine Dynamik und auch gegen den Ball, das ist auch wichtig“, stimmt Mario Sonnleitner zu.

Schiemer lobt Kiteishvili: „Unglaubliche Spielintelligenz“

Kiteishvili spielt seit Sommer 2018 für Sturm Graz. In 220 Pflichtspielen konnte er 52 Tore und 37 Assists beisteuern. Mit Sturm gewann Kiteishvili in der Saison 2023/24 die österreichische Meisterschaft sowie zweimal den ÖFB-Cup (2022/23 & 2023/24). Außerdem wurde Kiteishvili in der Double-Saison zum Spieler der Saison gewählt. In der aktuellen Spielzeit liegt der Mittelfeld-Star auf Rang zwei im „Sky Sport Player Index„.

