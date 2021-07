Italien im Finale leichter Favorit – das sagt das Vorhersagemodell

via

via Sky Sport Austria

50 Spiele, 1.218 Torschüsse und 140 Tore später, und das Finale der EURO 2020 steht nun fest. Italien und England treffen am Sonntagabend aufeinander, das erste EM-Duell zwischen diesen beiden Nationen seit 2012.

Für Italien ist das Finale nichts Neues. Die Azzurri standen seit Englands letzter und bislang einziger Finalteilnahme bei großen Turnieren 1966 bei Welt- und Europameisterschaften in 7 Endspielen. Auch wenn es für Gareth Southgates Team im Vergleich zum Gegner Neuland ist, können sich die Three Lions auf den Heimvorteil in Wembley verlassen.

Laut Stats Performs Vorhersagemodell hat Roberto Mancinis Mannschaft die besseren Chancen, den Pokal mit nach Hause zu nehmen (aktuell 60.1%). Stündlich aktualisierte Live-Daten finden Sie unter: https://theanalyst.com/eu/2021/06/euro-2020-predictions/

Stats Performs Vorhersagemodell ordnet die Wahrscheinlichkeit jedes Spielergebnisses (Sieg, Unentschieden oder Niederlage) anhand von Wettmarkt-Quoten und Stats Performs Team-Rankings ein. Die Quoten und Ranglisten basieren auf historischen und aktuellen Mannschaftsleistungen.

Das Modell berücksichtigt die Stärke der Gegner und die Schwierigkeit der Auslosung bis ins Finale, indem es die Wahrscheinlichkeiten für den Spielausgang mit der Zusammensetzung der Gruppen und der Setzliste für die K.o.-Phasen kombiniert.

Das Vorhersagemodell von Stats Perform simuliert den weiteren Verlauf des Turniers 40.000 Mal. Durch die Analyse des Ergebnisses jeder dieser Simulationen liefert das Modell die Wahrscheinlichkeit des Weiterkommens für jedes Team in jeder Phase des Turniers, um unsere endgültigen Vorhersagen zu erstellen.

Quelle: Stats Perform