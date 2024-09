Italien-Legionär erstmals dabei: Der ÖFB-Kader für das Nations-League-Doppel in Linz

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat für die Nations-League-Spiele nächste Woche in Linz gegen Kasachstan (10. Oktober) und Norwegen (13. Oktober) einen potenziellen Debütanten einberufen. Abwehrspieler Michael Svoboda vom italienischen Erstligisten Venezia steht erstmals im Aufgebot des österreichischen Fußball-Nationalteams, das Rangnick am Montag in Wien bekanntgegeben hat.

Auch Werder-Bremen-Kapitän Marco Friedl kehrt nach über zwei Jahren Absenz in die ÖFB-Auswahl zurück.

Wieder im Team sind Gernot Trauner und Michael Gregoritsch, die das erste Nations-League-Doppel mit Partien in Slowenien (1:1) und Norwegen (1:2) verletzungsbedingt verpasst hatten. Dazu erhielt der nach seiner EM-Teilnahme zuletzt nicht berücksichtigte Stürmer Andreas Weimann das Vertrauen. Keinen Platz im 25-Mann-Kader gab es diesmal für die Offensivkräfte Marco Grüll und Arnel Jakupovic, die jeweils nur auf Abruf nominiert wurden.

In der Innenverteidigung hat Rangnick mehrere Ausfälle zu verkraften. Neben Kapitän David Alaba fehlt vorerst auch Kevin Danso, dessen bei seinem vor einem Monat geplatzten Transfer von Lens zur AS Roma festgestellten gesundheitlichen Probleme noch nicht restlos geklärt sind. Salzburgs Samson Baidoo plagten zuletzt Wadenprobleme, Leeds-Legionär Maximilian Wöber fällt wegen seiner Knieprobleme samt Operation möglicherweise länger aus.

Das öffnete die Tür für Svoboda, der mit Venezia in der vergangenen Saison in die Serie A aufgestiegen ist. Der 25-jährige Wiener ist seit vier Jahren in Italien beschäftigt und in Venedig Stammspieler. Friedl war von Rangnick zuletzt im September 2022 einberufen worden. Sein bisher letztes von insgesamt fünf Länderspielen absolvierte der Tiroler im Juni 2022 in Dänemark (1:2). In Bremen ist der 26-jährige Abwehrspieler eine Führungskraft – und hatte als solche zuletzt auch sein Unverständnis darüber geäußert, so lange nicht im ÖFB-Team berücksichtigt worden zu sein.

Der Kader im Überblick

Tor: Niklas Hedl (SK Rapid/1 Länderspiel), Patrick Pentz (Bröndby IF/12), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg/15)

Verteidigung: Flavius Daniliuc (Hellas Verona/3/0 Tore), Marco Friedl (Werder Bremen/5/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/25/1), Phillipp Mwene (FSV Mainz/17/0), Stefan Posch (Bologna/38/1), Alexander Prass (TSG Hoffenheim/11/0), Leopold Querfeld (Union Berlin/4/0), Michael Svoboda (Venezia/0), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/13/2)

Mittelfeld: Christoph Baumgartner (RB Leipzig/44/16), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim/47/1), Konrad Laimer (Bayern München/42/5), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/84/19), Romano Schmid (Werder Bremen/17/1), Matthias Seidl (SK Rapid/5/0), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/30/0), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach/2/0), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg/17/1)

Sturm: Junior Adamu (SC Freiburg/7/0), Marko Arnautovic (Inter Mailand/118/37), Michael Gregoritsch (SC Freiburg/59/16), Andreas Weimann (Blackburn Rovers/25/2)

Auf Abruf: Nicolas Kristof (SV Elversberg/0), Dejan Stojanovic (SCR Altach/0) – Emanuel Aiwu (SK Sturm Graz/0), Jonas Auer (SK Rapid/0), Kevin Danso (RC Lens/23/0), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/39/2) – Muhammed Cham (Trabzonspor/3/0), Marco Grüll (Werder Bremen/5/0), Mathias Honsak (FC Heidenheim/0), Dejan Ljubicic (1. FC Köln/9/1) – Maximilian Entrup (LASK/3/1), Arnel Jakupovic (NK Osijek/0), Benedikt Pichler (Holstein Kiel/0)

(APA) / Artikelbild: GEPA