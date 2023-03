Italienerin Wierer gewinnt Verfolgung in Östersund

Dorothea Wierer hat am Sonntag den Biathlon-Massenstart-Bewerb im Rahmen des Weltcups in Östersund in Schweden für sich entschieden. Die Italienerin blieb viermal fehlerfrei und setzte sich nach 12,5 Kilometern vor der Französin Lou Jeanmonnot (+6,3 Sekunden) durch. Deren Landsfrau Julia Simon machte mit Rang drei (+11,1) den nächsten Schritt in Richtung Gesamt-Weltcup. Österreicherin war keine am Start, Lisa Hauser trat krankheitsbedingt nicht an.

Jeanmonnot war wie auch die Siegerin ohne Fehlschuss geblieben, Simon verpasste den Sieg aufgrund eines Fehlers beim letzten Schießen. Aufgrund ihres komfortablen Vorsprungs im Gesamtklassement konnte sie damit aber locker leben. Sie hält nun bei 1.003 Punkten, neue Verfolgerin ist Wierer, die an ihrer Landsfrau Lisa Vittozzi vorbeizog und bei 859 Zählern hält. Nur noch drei Bewerbe stehen vor dem Saisonende am Kalender.

(APA) / Bild: Imago