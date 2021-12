Italienische Staatsanwaltschaft ermittelt auf Transfermarkt

via

Die italienische Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen gegen zwei Spielerberater wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung eingeleitet.

Im Zuge der Ermittlungen habe die Justiz in Mailand Dokumente und Informationen von elf Vereinen der Serie A angefordert, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Darunter sind demnach Milan und Inter Mailand sowie Juventus Turin und AS Roma. Die Namen der beiden Beschuldigten teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit.

Dem Italiener und seinem ausländischen, mutmaßlichen Komplizen wird vorgeworfen, in Italien Transfer-Geschäfte abgewickelt und diese über Firmen im Ausland an der Steuer vorbeigeführt zu haben. Gegen die elf Proficlubs werde nicht ermittelt, stellte die Staatsanwaltschaft klar. Medienberichten zufolge wird zum Beispiel der Wechsel von Federico Chiesa von Fiorentina zu Juventus untersucht. Der ausländische Berater ist demnach für einige namhafte Profis und Trainer tätigt.

