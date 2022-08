Italienischer Serie-A Klub buhlt um Höjlund

via

Der italienische Fußball-Erstligist Atalanta Bergamo will die letzten August-Tage noch zur Stärkung seines Kaders nutzen und blickt nach Österreich. Der norditalienische Club buhlt um Sturm-Graz-Stürmer Rasmus Höjlund, berichtete die Sporttageszeitung „Tuttosport“ (Donnerstagausgabe).

Atalanta hat das Angebot für Höjlund bereits zwei Mal erhöht und es auf 12 Millionen Euro aufgestockt, nachdem Sturm Graz die Offerte der Lombarden abgelehnt hatte. Der 19-jährige Däne gilt als Wunschkandidat von Atalantas Coach Gian Piero Gasperini. Atalanta muss sich jedoch mit der Konkurrenz von FC Brügge auseinandersetzen, der ebenfalls an Höjlund interessiert ist und bis zu 15 Millionen Euro für den Spieler bieten will, berichtete „Tuttosport“.

Sturm will Höjlund halten

Wie es schon in den letzten Tagen immer wieder geheißen hat, ist es bei Sturm in Sachen Höjlund-Abgang aktuell kein Thema. Die Grazer wollen den Stürmer in diesem Sommer noch nicht abgeben. Da das Transferfenster aber noch einige Tage offen ist, kann sich das bei einem entsprechenden Angebot bekanntlich noch ändern.

