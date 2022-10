Italienischer Top-Klub an Ex-Sturm-Profi Lovric interessiert

via

Ex-Sturm-Graz-Profi Sandi Lovric sorgt aktuell in der Serie A mit Udinese für Furore. Mit den Friulani belegt er derzeit den 6. Tabellenplatz.

Der dynamische Mittelfeldspieler glänzt mit starken Leistungen und weckt so das Interesse eines italienischen Top-Klubs. Wie „Tuttosport“ berichtet, steht Lovric beim strauchelnden Rekordmeister Juventus Turin auf der Wunschliste ganz oben.

Juve belegt nach zehn Runde in der Liga nur Platz acht, die Champions League-Ränge sind sechs Punkte entfernt, Tabellenführer SSC Neapel hat zehn Zähler Vorsprung. Im Winter will der Rekordmeister auf dem Transfermarkt zuschlagen. Nachdem die Ablöse für Wunschspieler Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom weiter zu hoch scheint, rückt jetzt ein Ex-ÖFB-Nachwuchsteamspieler in den Fokus.

Laut „Tuttosport“ hat Juve Sandi Lovric von Udinese ins Visier genommen. Der Ex-Sturm-Spieler gilt als eine der großen Entdeckungen der Saison in Italien. Günstig dürfte aber auch dieser Transfer nicht werden. Der 24-Jährige, der in Österreich alle Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen hat und jetzt für Slowenien spielt, besitzt bei Udinese noch einen Vertrag bis 2027.

Bild: Imago