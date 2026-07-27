Italiens Fußball im Chaos: Auch Maldini will weg

Andrea Pirlo wird nicht Nationaltrainer, sein Befürworter Paolo Maldini droht mit Rücktritt.

Andrea Pirlo war sich keiner Schuld bewusst, im Gegenteil. „In der vergangenen Nacht“, berichtete der Weltmeister von 2006 am Montagmorgen „mit großer Bitterkeit“ bei Instagram, „habe ich erfahren, dass ich kein Kandidat mehr für den Cheftrainerposten der italienischen Nationalmannschaft bin.“ Die Begründung konnte der einstige Liebling der Italiener aber nicht nachvollziehen. Was die Medien und die Öffentlichkeit ihm seit Tagen anlasten – vollkommen am Thema vorbei!

Nach den Absagen von Pep Guardiola und Carlo Ancelotti schien Pirlo den Posten sicher zu haben – nicht zuletzt, weil die italienische Fußball-Ikone Paolo Maldini, neuerdings der Technische Direktor des Verbandes FIGC, ihn zum Wunschkandidaten für den Neuaufbau auserkoren hatte. Doch wegen Pirlos Verbindungen zum russischen Wettanbieter Fonbet hält ihn nun auch Verbandspräsident Giovanni Malagò für nicht mehr tragbar, wie die Gazzetta dello Sport berichtet.

Das ohnehin schon große Chaos komplett macht die Drohung von Maldini, seinen Posten umgehend wieder zu verlassen, sollte Pirlo nicht Trainer der Squadra Azzurra werden. Keinen Monat nach seiner Ernennung stünde der Verband dann ohne Technischen Direktor da – und Malagò vor der nächsten Mammutaufgabe seiner selbst noch jungen Amtszeit.

Da hilft es kaum, dass Pirlo mit heftigem Unverständnis auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe reagiert. Seiner Zusammenarbeit mit Fonbet eine „politische Bedeutung zuzuschreiben“? Dies bedeute, „mir Überzeugungen zu unterstellen, die ich nie geäußert habe und die nicht die meinen sind“, empörte sich der 47 Jahre alte Ex-Nationalspieler. Beim Verband hat er dennoch keine Zukunft.

Pirlo steht derzeit beim Erstligisten United FC in Dubai unter Vertrag, er ist zugleich globaler Markenbotschafter von Fonbet. Zwar betonte er, dass die berufliche Zusammenarbeit „ausschließlich kommerzieller und sportlicher Natur“ sei, nach Einsicht in die Vertragsunterlagen ist die Verbandsspitze um Malagò aber offensichtlich zu einem anderen Schluss gekommen.