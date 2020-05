Italiens Regierung zögert bei Wiederaufnahme der Serie A

Die italienische Regierung bremst bei ihrer Entscheidung über einen Saison-Neustart der Fußball-Meisterschaft noch.

“Bis Ende Mai kann man sagen, ob wir die Serie A wieder aufnehmen oder nicht. Ein wenig Geduld ist notwendig”, sagte Sportminister Vincenzo Spadafora der Zeitung “Corriere della Sera” (Dienstag).

Ansonsten gebe es die Alternative, wie in Frankreich die Meisterschaft vorzeitig zu beenden, “aber das will ich nicht”, betonte der Minister. “Wie kann ich heute sagen, dass die Liga am 14. Juni wieder aufgenommen wird? Ich weiß es nicht, weil mir die wissenschaftlichen Elemente fehlen, und nicht, weil ich dagegen bin.”

Gruppentraining in der Serie A kann ab 18. Mai beginnen. Am Montag hatte Italien begonnen, die strengen Ausgangssperren ein wenig zu lockern. Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen. Zwölf Runden stehen noch aus.

(APA)

Artikelbild: Imago