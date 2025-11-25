„It’s a disgrace!“ – Rückblick auf den legendären CL-Abend zwischen Chelsea & Barcelona

Wenn heute Abend der FC Chelsea und der FC Barcelona in der Champions League erneut aufeinandertreffen (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X ab 15€/Monat), werden bei vielen Fußballfans Erinnerungen wach – an jenen legendären und zugleich hochumstrittenen Abend des 6. Mai 2009.

Im Rückspiel des Halbfinales der UEFA Champions League stand Chelsea nach einem 0:0 im Hinspiel kurz vor dem Einzug ins Finale. Michael Essien hatte die Londoner mit einem Traumtor nach nur neun Minuten in Führung gebracht – ein Volley unter die Latte, an den sich die Fans an der Stamford Bridge bis heute erinnern.

Ein Abend voller Emotionen – und Kontroversen

Barcelona tat sich gegen die physisch starken Engländer enorm schwer, verlor durch einen Platzverweis gegen Eric Abidal (66.) sogar einen Mann – und wirkte geschlagen. Doch dann kam die Nachspielzeit: Nach einer verunglückten Klärungsaktion von Essien legte Lionel Messi quer auf Andres Iniesta, der den Ball unhaltbar unter die Latte knallte. Mit diesem einen Schuss löste der Spanier Jubelstürme bei Barca aus – und blankes Entsetzen bei den Blues.

Das 1:1 bedeutete durch die Auswärtstorregel den Finaleinzug für Barcelona – und für Chelsea die nächste bittere Halbfinal-Niederlage. Doch die Partie war mehr als nur dramatisch: Schiedsrichter Tom Henning Øvrebø verweigerte Chelsea tief in der Nachspielzeit einen Handelfmeter, nachdem Samuel Eto’o den Ball im Strafraum recht deutlich mit der Hand berührte.

Nach dem Schlusspfiff stürmte Drogba wutentbrannt auf den Schiedsrichter zu und schrie in die Kameras: „It’s a disgrace!“– eine Szene, die in Erinnerung blieb wie das Tor von Iniesta.

Der Beginn einer Ära

Barcelona zog ins Finale von Rom ein, besiegte dort Manchester United mit 2:0 und legte damit den Grundstein für die goldene Ära unter Pep Guardiola.

