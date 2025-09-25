It‘s Derbytime! Rapid vs. Austria und Sturm Graz vs. TSV Hartberg am Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky Sport Austria

SK Rapid gegen Austria Wien am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle Sturm Graz – TSV Hartberg und WSG Tirol – Red Bull Salzburg

Am Samstag die Spiele WAC – LASK, SV Ried – GAK und Blau-Weiß Linz – SCR Altach

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie Thomas Silberberger am Sonntag

Das Linzer Stadtduell ist gespielt, jetzt steht das nächste Highlight vor der Tür: Am kommenden Sonntag treffen der SK Rapid und die Wiener Austria zum ersten Mal in dieser Saison aufeinander. Bleiben Peter Stöger und sein Team weiterhin ungeschlagen, oder triumphiert der Stadtrivale? Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der SK Rapid im Wiener Derby gegen Austria Wien am Sonntag live bei Sky Sport Austria

Bereits zum 347. Mal treffen am Sonntag der SK Rapid und die Wiener Austria aufeinander. Die Hütteldorfer gehen als ungeschlagener Tabellenführer ins Spiel, während die Veilchen nach einem holprigen Saisonstart als Siebtplatzierter ins Allianz Stadion kommen. Gewinnt Peter Stöger sein erstes Stadtduell als Rapid-Trainer, oder kann Stephan Helm mit seinem Team das vierte Spiel in Serie für sich entscheiden? Fans können das Wiener Derby live auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Zuvor empfängt am Sonntag Sturm Graz den TSV Hartberg im Steirer-Derby. Die Blackies sind nach dem 2:0-Erfolg am vergangenen Spieltag in Salzburg erster Verfolger des SK Rapid und wollen mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz behaupten. Die Hartberger könnten mit einem vollen Erfolg in der Tabelle am Meister der vergangenen Saison vorbeiziehen. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt die WSG Tirol Red Bull Salzburg. Bei den Bullen steht Trainer Thomas Letsch nach der Niederlage gegen Sturm unter Druck und braucht in Tirol einen Sieg. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderatorin Constanze Weiss und Sky-Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung auf das Wiener Derby startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag reist der LASK nach Kärnten zum WAC. Die Linzer konnten am vergangenen Spieltag einen 2:0-Erfolg im Stadtduell gegen Blau-Weiß feiern und wollen diesen Schwung ins Lavanttal mitnehmen. Didi Kühbauer und sein Team mussten sich hingegen mit einem 2:2 gegen Hartberg begnügen. Wer das Match für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt Aufsteiger Ried den GAK. Während sich die Rieder nach einer 2:0-Führung doch noch mit 2:3 der Wiener Austria geschlagen geben mussten, konnte der GAK am vergangenen Spieltag dank eines späten Elfmeters ein Unentschieden gegen Rapid erkämpfen. Diese Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel empfängt Blau-Weiß Linz den SCR Altach. Die Linzer sind auf der Jagd nach Punkten, um sich vom vorletzten Tabellenplatz zu lösen, während die Altacher ihren dritten Tabellenplatz verteidigen möchten. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky-Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 27. September 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Oberbank Ried – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 28. September 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Rapid – FK Austria Wien live auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Thomas Silberberger

Bild: Gepa