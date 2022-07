It’s Majors Week – Die Golfelite live auf Sky

via

via Sky Sport Austria

Das Wochenende vom 21. bis zum 24. Juli bietet Golfbegeisterten ein echtes Spektakel. In drei Turnieren wird insgesamt um über 14 Millionen U.S. Dollar gespielt (ab Donnerstag auf Sky Sport 3 und Sky Sport Golf – streame die Turniere mit dem SkyX-Traumpass).

The Amundi Evian Championship ist eines der fünf Major-Golf Turniere für Damen auf der Ladies European Tour und der LPGA Tour. Dieses Wochenende treffen die besten 120 Golferinnen der Saison aufeinander und spielen um das Preisgeld von $4,500.000. Titelverteidigerin und aktuell Zweite auf der Rolex Weltrangliste Minjee Lee wird wieder an den Start gehen.

Im wunderschönen Evian Resort Golfclub spielen die Teilnehmerinnen in vier Runden um den Sieg. Ob die 23-Jährige Nelly Korda (Weltrangliste Platz 3), die bei den Dow Great Lakes Bay Invitational ihre letzte Runde mit 61 (9 unter Par) beendete, diesmal um den Sieg mitspielt, bleibt spannend.

Brier bei den Senior Open

Auf dem King’s Course in Schottland matchen sich dieses Wochenende 51 Senioren um umgerechnet $2,500.000. Unter den Teilnehmern befinden sich Golflegenden wie Ernie Els, Bernhard Langer und Titelverteidiger Stephen Dodd. Österreichs ehemaliger Spitzengolfer Markus Brier startet am 21.07 um 08:10 Uhr.

Schwab startet bei 3M Open

Die 3M Open gehört zu den jüngsten Golfturnieren dieser Zeit. Dieses Wochenende findet das Event zum vierten Mal statt. Diesmal geht es um die Höchstsumme des Turniers von $7,500.000.

Das Event wird in Blaine, Minnesota ausgetragen. Österreich wird dieses Mal von Matthias Schwab vertreten. Sepp Straka schaffte letztes Jahr den Cut um einen Schlag nicht. Titelverteidiger Cameron Champ startet heuer erneut. Er konnte letztes Jahr mit zwei Schlägen Vorsprung (15 unter Par) das Turnier für sich entscheiden.

Kira Riess (LPGA, Legends Tour, PGA) /Bild: IMAGO