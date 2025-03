Jacquelin gewinnt Nove-Mesto-Sprint – Komatz auf Platz 16

Beim 10-km-Sprint in Nove Mesto hat Emilien Jacquelin seinen zweiten Saisonsieg im Biathlon-Weltcup gefeiert.

Der Franzose hielt sich am Donnerstag im Schießen fehlerfrei, während sich Superstar Johannes Thingnes Bö (+20,9 Sek.) aus Norwegen zwei Fehlschüsse leistete und Dritter wurde. Der zweite Platz ging an den Italiener Tommaso Giacomel (+19,8). David Komatz wurde als bester Österreicher 16., Simon Eder lief mit einem Fehler auf Rang 29.

Von den übrigen Österreichern schafften es Patrick Jakob als 56. und Fredrik Mühlbacher als 58. in die Verfolgung der Top 60 am Samstag. Felix Leitner kam auf den 66. Platz. Aufgrund der warmen Temperaturen beim ersten Rennen nach der WM in Lenzerheide war die Startnummern-Regelung angepasst worden, die Weltcup-Besten bekamen Nummern unter 20 zugeteilt.

(APA)/Bild