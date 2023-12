Jahresabschluss der ADMIRAL Bundesliga: Die Sonntagsspiele ab 13.30 Uhr LIVE bei Sky!

Am Sonntag TSV Hartberg – WAC und Blau-Weiß Linz – WSG Tirol exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Der Abschluss der Runde ab 16:30 Uhr: SK Sturm – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Sky Experten am Sonntag: Marc Janko & Analyse-Experte Julian Baumgartlinger

SK Sturm gegen SCR Altach am Bundesliga-Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag geht es ab 13:30 Uhr mit einer Zweier-Konferenz weiter. In der Steiermark kommt es zum Duell zwischen dem TSV Hartberg und dem WAC. Ob das Team von Markus Schopp den starken Herbst krönen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich empfängt Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 die WSG Tirol. Die beiden Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Danach muss der SCR Altach zum SK Sturm. Nach dem Remis am vergangenen Spieltag gehen die Grazer mit zwei Punkten Rückstand in das letzte Liga-Spiel des Jahres. Kann die Ilzer-Elf mit einem Sieg weiterhin in Schlagdistanz zu den Salzburgern bleiben? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Sonntag, 10. Dezember 2023

13:30 Uhr:

TSV Egger Glas Hartberg – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA.