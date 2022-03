Jaissle über Junuzovic-Abschied: „Gibt immer Stimmen, die dagegen sind“

via

via Sky Sport Austria

Wolfsberg-Doppel für Tabellenführer FC Red Bull Salzburg: Nur vier Tage nach dem Cup-Finaleinzug im Elfmeterschießen trifft das Team von Coach Matthias Jaissle wieder auf den WAC (JETZT live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass). Vorab großes Thema war dabei auch der angekündigte Abschied von Routinier Zlatko Junuzovic.

„Ich glaube, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann ist es klar, dass es auch immer Stimmen gibt, die dagegen sind“, relativiert der RBS-Btreuer die kritischen Meinungen zur ausbleibenden Verlängerung.

1091 61 Zlatko Junuzovic Position Mittelfeld Verein FC Red Bull Salzburg

Den Austausch mit dem Mittelfeldspieler schätzt Jaissle weiterhin: „So wie ich ihn erlebe, wirkt er gefasst, auch nach seiner Verletzung wirkt er immer fitter. Wir haben einen offenen, transparenten Austausch“, erklärt der Coach, der dem scheidenden Salzburg-Profi dennoch weitere Einsätze in Aussicht stellt.

Freund: „Keine Entscheidung gegen ‚Zladdi'“

Auch Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund thematisiert vor dem Match der 24. Runde die Entscheidung des Vereins: „Wir haben uns als Verein einfach dazu entschieden, mit einer jungen Truppe in die nächste Saison zu starten.“ Gleichzeitig bedankt sich der Funktionär auch bei Junuzovic für dessen Leistungen in den vergangenen drei Jahren: „Es ist keine Entscheidung gegen Zladdi, es war keine einfache Entscheidung. Wir sind stolz, dass er bei uns war und so erfolgreich mit uns war.“

(Red.)