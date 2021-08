Jakob Jantscher beim Sky Podcast DAB | Der Audiobeweis über Trainer Ilzer: „Der Trainer Ilzer hat eine richtig gute Fähigkeit, der Mannschaft zu verinnerlichen, dass sie sehr erfolgreich sein kann“

Der Grazer Stürmer über seine Achillessehnenverletzung: „Es sind noch zwei ganze Tage bis zum Spiel. Ich bin zuversichtlich, dass ich am Samstag wieder auflaufen kann“

Jantscher über die Entwicklung im Verein: „Sturm Graz hat mit dem Cut, der letztes Jahr gemacht worden ist, einen sehr guten Weg eingeschlagen und ist für viele Spieler wieder interessant geworden“

Jantscher über Sturm Graz: „Diesem Verein habe ich einfach alles zu verdanken und es ist schön, dass ich jetzt einen Teil zurückgeben kann“

Jantscher über seine Zukunftspläne: „Mein Ziel ist es, solange wie möglich professionell Fußball zu spielen und danach möchte ich schon im Fußball bleiben, weil ich sehr viele Erfahrungen sammeln durfte und diese sehr gerne weitergeben würde“

Alfred Tatar über Christian Ilzer: „Ich habe die Freude gehabt, ihn an der Seitenlinie kennenzulernen, wo er verbal sehr intensiv auf meine Person eingewirkt hat und das auf eine nicht so nette Art und Weise. Wenn ich ihn heute ansehe, acht Jahre später, sind es zwei verschiedene Ilzer“

Der Sky-Experte über den Kader von Sturm Graz: „Ein zusätzlicher Stürmer, der eine gewisse Größe besitzt und eine Art ,Brecherfunktion´ hat, könnte eine Ergänzung mitliefern“

Der Podcast DAB | Der Audiobeweis ist ab sofort frei empfangbar auf skysportaustria.at sowie auf den gängigen Plattformen Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, FYEO und Deezer abrufbar

Zu Gast im Sky Sport Austria Podcast DAB | Der Audiobeweis waren Jakob Jantscher, Stürmer SK Sturm Graz und Sky Experte Alfred Tatar.

Alle Stimmen zu „DAB | Der Audiobeweis“

Jakob Jantscher (SK Puntigamer Sturm Graz):

…angesprochen auf den Stand der Dinge bei seiner Achillessehnenverletzung und über einen möglichen Einsatz gegen Altach am kommenden Samstag: „Ich habe mittrainieren können (Anm. beim gestrigen Training), zwar nicht bei allem, aber einen Teil habe ich mitgemacht. Es sind noch zwei ganze Tage bis zum Spiel, da werden wir alles versuchen, damit wir es hinbekommen. Dann bin ich auch zuversichtlich, dass ich am Samstag wieder auflaufen kann.“

…über seine starke Leistung gegen den WAC im letzten Spiel: „Es ist schon etwas Besonderes, wenn du vier Torbeteiligungen hast. Ich glaube, es war aber nicht nur für mich etwas Besonderes, sondern für die ganze Mannschaft, dass wir gesehen haben, wir haben nach einem 0:1 Rückstand innerhalb von 12 Minuten das Spiel gedreht. Das zeigt schon, dass wir auf einem guten Weg sind und parat sind, auch nach einem Rückstand nicht aufgeben und weiter Gas geben. Deshalb war es für uns ein sehr guter und gelungener Tag.“

…zu den ersten Saisonspielen: „Das erste Spiel war ein sehr wichtiges für uns, das Salzburgspiel, weil du sehr viele Lehren daraus ziehen hast können. Auch in Sachen Intensität haben wir es jetzt vielleicht mitnehmen können, damit wir dann gegen den WAC so eine Leistung zeigen haben können, die wir gezeigt haben. Und dann ist die spielerische Komponente dazugekommen, wo man ein bisschen mehr Platz zum Kombinieren hat. Dann kommt es auch so zustande, wie es gegen den WAC zustande gekommen ist.“

…angesprochen auf die Zielsetzung für dieses Saison: „Wir haben schon konkrete Ziele festgesetzt, die aber intern bleiben. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, damit die Mannschaft und der ganze Verein weiß, welche Richtung wir ansteuern wollen. Wir waren letztes Jahr Dritter, jetzt heißt es zu bestätigen und gewisse Sachen zu verfeinern. Aber ich glaube trotzdem, dass Sturm Graz mit dem Weg, den sie letztes Jahr eingeschlagen haben, einen sehr guten Weg eingeschlagen haben und für viele Spieler wieder interessant sind. Sturm ist am absolut richtigen Weg.“

…zum Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft: „Ich glaube, dass Konkurrenz immer wichtig ist, auch in einem funktionierenden Konstrukt, so wie wir im Moment dastehen. Und ich glaube, dass wir es durch die ganzen Spiele im Herbst auch brauchen werden. Wir haben jetzt nicht sehr viele Stürmer. Auf der Innenverteidigerposition wollen wir noch, glaube ich, nachrüsten. Es belebt das Geschäft und jeder Spieler weiß, dass er dranbleiben muss, dass er jedes Training, jedes Spiel liefern muss und so an sein Maximum geht. Daher kann so etwas schon beflügeln.“

… über Trainer Christian Ilzer: „Ich glaube, mit dem Cut, der letztes Jahr gemacht worden ist im Verein, mit dem ganzen neuen Trainer-Staff, mit der neuen Idee, der neuen Philosophie, mit vielen neuen Spielern, ist sehr viel richtig gemacht worden. Und ich glaube, dass der Trainer Ilzer eine richtig gute Fähigkeit hat, der Mannschaft zu verinnerlichen, dass sie sehr erfolgreich sein kann. Das ist sehr entscheidend, dass die Mannschaft merkt, was der Trainer spielen möchte, kann erfolgreich sein. Wenn man damit auch Erfolge feiern kann, dann nimmt es seinen Lauf. Ich glaube, dass es der Trainer sehr gut hinbekommen hat, uns gut eingestellt hat, aber auch das ganze sonstige Trainerteam.“

…über das Trainerteam und erfolgshungrige Mitspieler: „Was den Trainer vor allem ausmacht ist, dass er nach etwas strebt. Er will weiterkommen. Und ich glaube, dass es eine sehr entscheidende Komponente ist. Und auch in Sachen Spieler denke ich, dass wir im letzten Jahr Spieler dazubekommen haben, die in ihrer Karriere noch am Anfang stecken und viel erreichen wollen. Und je mehr Spieler du in einer Mannschaft hast, die nach höheren Ligen, besseren Mannschaften streben und alles dafür geben, damit sie besser werden, dann hast du ein anderes Gefüge. Genauso ist es beim Trainerteam. Was mir so imponiert ist, wenn ich es jeden Tag so vorgelebt bekomme, dass ich selber, als 32-jähriger Spieler, mitgehe und versuche, auch wenn ich 32 Jahre bin, ans Maximum zu gehen und mich zu verbessern und noch einen Schritt nach vorne komme, mit meinen Leistungen. Das ist für mich das Wichtigste an einem Trainer. Und das ist beim Christian Ilzer der Fall.“

…angesprochen auf die kommenden Spiele in der Europa League-Qualifikation: „Ich gehe davon aus, wenn wir zweimal eine gute Leistung zeigen und das zeigen, was wir können, dann bin ich zuversichtlich, dass wir aufsteigen.“

…angesprochen auf weitere mögliche Einsätze für das Österreichischen Nationalteam: „Ich rechne mir relativ wenig aus. Es war für mich schon eine große Anerkennung, dass ich für die EURO auf Abruf war, weil ich doch eine Zeit lang nicht mehr so im Fokus war. Es war für super zu sehen, dass mich der Trainer nicht vergessen hat. Aber ich glaube, dass der Kader schon sehr, sehr gut aufgestellt ist und deswegen bin ich nicht einer, der sich großartig Chancen ausrechnet. Aber es ist schon so, wenn ich dabei bin, auch gerne dabei bin. Es ist immer eine große Ehre gewesen, dabei zu sein und wird es auch sein, wenn ich wieder dabei bin. Für mich ist entscheidend, im Verein Leistung zu zeigen und alles andere wird dann kommen.“

…über seine Zukunft: „Mein Ziel ist es schon, solange wie möglich professionell Fußball zu spielen, auf dem höchsten Level und höchstem Niveau. Ich habe meinen Vertrag erst verlängert und wenn ich mich 2023 noch immer so fühle wie jetzt, dann möchte ich auch noch anhängen. Von klein auf war immer mein Ziel, Fußballprofi zu werden und wenn das einmal habe, dann möchte ich es so lange als möglich ausführen. Ich bin auch sehr froh und stolz, dass ich bei diesem Verein jetzt verlängert habe, der mir damals auch die Chance gegeben hat, Fußballprofi zu werden. Diesem Verein habe ich einfach alles zu verdanken, was ich in meiner Karriere bis jetzt erlebt habe und es ist schön, dass ich jetzt einen Teil zurückgeben kann.“

…über seine Pläne nach der Karriere: „Ich möchte schon im Fußball bleiben, weil es mich schon sehr interessiert und weil ich schon sehr viele Erfahrungen sammeln durfte und diese sehr gerne weitergeben würde. Aber auch mit meiner Landwirtschaft habe ich sehr viel Arbeit, was ich aber auch sehr gerne mache. Mit meinen sechs Hektar wird’s dir nie fad. Vom Fußballprofi zum Bauer – das passt perfekt (lacht, Anm.).“

…angesprochen auf das kommende Heimspiel gegen Altach: „Es wird sicherlich einmal eine andere Partie werden. Altach wird sicher versuchen, einmal defensiv gut zu stehen. Es ist nicht immer einfach, die Lücken zu finden, aber wir werden schauen, dass wir uns vorne mit Druck festsetzen, die Lücken finden und dann auch zu Tore kommen.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über die bisherigen Leistungen von SK Sturm Graz in dieser Saison: „Sturm ist insgesamt auf einem hervorragenden Weg und sollte noch die Europacup-Qualifikation für die Gruppenphase gelingen, könnte das noch Rückenwind für die nationale Meisterschaft geben.“

…über den Kader von Sturm Graz: „Ich denke, dass Herzstück bei Sturm ist einmal das Mittelfeld. Das glänzt ja vor hervorragenden Akteuren, die auch spielerisch sehr viel draufhaben. Bedarf besteht im Bereich der Stürmerreihe, wobei ich betonen möchte, dass Yeboah und Jantscher ein perfekt abgestimmtes Duo ist. Dennoch bin ich der Auffassung, dass ein zusätzlicher Stürmer, der eine gewisse Größe besitzt und eine Art ,Brecherfunktion´ hat, eine Ergänzung mitliefern könnte. Auch in der Verteidigung ist ebenfalls die Problematik gegeben. Verletzungen könnten hier für einen personellen Engpass sorgen. Daher denke ich, ein dritter Innenverteidiger, der auch Sechser spielen kann, ist sicherlich eine gute Alternative. Das sind die Hauptbaustellen. Insgesamt ein sehr ausgewogener Kader, mit gewissem Potenzial für Verbesserungen.“

…über Trainer Christian Ilzer: „Christian Ilzer ist ein Klassiker hinsichtlich der Sache, dass sich nicht nur Mannschaften, Vereine oder Spieler weiterentwickeln können, sondern auch Trainer. Ich habe die Freude gehabt, als ich Mattersburg-Trainer war, ihn an der Seitenlinie als Assistent von Bruno Friesenbichler kennenzulernen, wo er verbal sehr intensiv auch auf meine Person eingewirkt hat und das auf eine nicht so nette Art und Weise. Und wenn ich ihn heute ansehe, acht Jahre später, sind es zwei verschiedene Ilzer. Der eine war ein junger Hund, der geglaubt hat, dass es keinen Respekt gibt und jetzt steht ein Mann da, der in diesen acht Jahren erlernt hat, was es heißt, im Profifußball erfolgreich sein zu dürfen. Daher glaube ich, dass die Karriere von Christian Ilzer noch große Höhen erklimmen wird.“

DAB | Der Audiobeweis ist der Fußball- und Sport-Podcast von Sky Sport Austria. Hier diskutiert Kommentator Otto Rosenauer mit Moderator Martin Konrad, Sky Experten und Gästen über die ADMIRAL Bundesliga, das ÖFB-Team, Österreichs Legionäre und internationalen Fußball, wie die Deutsche Bundesliga, die Premier League, die UEFA Europa League sowie die UEFA Champions League.