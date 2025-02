Jakob Pöltl mit Hüftprellung weiter out

Das Comeback von Jakob Pöltl in der National Basketball Association (NBA) lässt weiter auf sich warten. Der Profi aus Wien verpasste am Sonntag (Ortszeit) aufgrund einer Hüftprellung das bereits siebente Spiel hintereinander und damit auch ein 127:109 der Toronto Raptors gegen die Phoenix Suns. RJ Barrett, Immanuel Quickley und Chris Boucher führten die Kanadier mit je 23 Punkten an.

Toronto hatte im Duell mit der Franchise aus Arizona schon vor der Pause den Grundstein zum 18. Saisonsieg gelegt. Die 67:52-Halbzeitführung ließen sich die Raptors nicht mehr nehmen, obwohl es Mitte des Schlussviertels durchaus noch einmal knapp geworden war. Nächster Gegner sind am Dienstag die Boston Celtics, die mit einem 118:105 gegen die New York Knicks an den Ontariosee kommen. Jayson Tatum mit einem Beinahe-Triple-Double aus 25 Punkten, zehn Rebounds sowie neun Assists und Jaylen Brown mit 24 Zählern waren die Protagonisten. Der amtierende NBA-Champion feierte den fünften Sieg in Folge.

Die Indiana Pacers, bei denen Toronto am Mittwoch gastiert, bezwangen die LA Clippers 129:111. Tyrese Haliburton zeichnete für 29 Zähler verantwortlich und verteilte zwölf Assists. Stephen Curry warf die Golden State Warriors mit 30 Punkten zu einem 126:102 gegen die Dallas Mavericks.

(APA) / Bild: IMAGO