Jancker gibt Trainer-Comeback beim DSV Leoben

Der DSV Leoben sorgt für die nächste Überraschung: Nur wenige Stunden nach dem Rücktritt von Rene Poms (Sky berichtete exklusiv) kehrt Carsten Jancker auf die Trainerbank bei den Steirern zurück.

Der deutsche Vizeweltmeister und Champions-League-Sieger hat sich laut Klubangaben sofort bereiterklärt, beim DSV wieder an Bord zu sein. Jancker war bereits von Sommer 2021 bis August 2023 Trainer der Steirer und führte sie zum Aufstieg in die 2. Liga. Nach der 5. Runde wurde Jancker entlassen. Damals startete der Liganeuling mit drei Siegen und zwei Niederlagen in die Saison.

„Im Fußball darf und sollte man nie zurückblicken und ich habe das Gefühl, dass der Weg mit dem DSV noch nicht zu Ende ist. Die Rückkehr zum Verein fühlt sich dadurch jetzt und hier richtig an“, sagt Jancker über seine Rückkehr. Sein Comeback auf der Trainerbank gibt er am Samstag (14.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den GAK.

Bild: GEPA