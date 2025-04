Carsten Jancker ist mit Austria Klagenfurt in die Mission Klassenerhalt gestartet. Der 50-jährige Deutsche, der am Sonntag Peter Pacult als Trainer des Kärntner ADMIRAL Bundesligisten abgelöst hatte, leitete am Montag das erste Training. „Wir haben jetzt den Reset-Knopf gedrückt, müssen uns von allem lösen, was ablenkt, und den Fokus auf die nächste Aufgabe richten“, erklärte Jancker.

Austria Klagenfurt ist in der Qualifikationsgruppe auf den vorletzten Platz abgerutscht, punktegleich mit Schlusslicht GAK. In Graz gilt es am Freitag (ab 19 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!), den ersten Schritt aus der Krise zu schaffen, um nicht drei Runden vor Saisonende ans Tabellenende zu fallen. „Wir werden die Trainingseinheiten nutzen, um die Jungs bestmöglich vorzubereiten und alles dafür tun, um ihnen die nötige Sicherheit und Selbstvertrauen zu vermitteln“, sagte Jancker. „Wir haben vier Endspiele vor uns – und darauf freuen wir uns.“

Der einstige Stürmer war schon Trainer bei SV Horn und DSV Leoben, steht nun aber erstmals einem Bundesligisten vor. „Es hat sich richtig gut angefühlt, mit den Jungs am Platz zu stehen. Natürlich ist eine gewisse Anspannung zu spüren, schließlich ist die Situation insgesamt nicht einfach“, sagte Jancker nach seinem ersten Training.

