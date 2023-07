Janko: „Das ist der Höhepunkt von Strubers Trainer-Laufbahn“

Seit Montag ist es offiziell: Gerhard Struber ist neuer Cheftrainer von Red Bull Salzburg. Sky-Experte Marc Janko hat sich unmittelbar nach der Bekanntgabe über diese Entscheidung der „Bullen“ geäußert.

„Gerhard Struber kennt die Red-Bull-Welt, den Verein und die Spielphilosophie sehr gut“, meinte Janko. Für den früheren ÖFB-Teamstürmer ist Struber der „logische Nachfolger von Matthias Jaissle.“ Bereits am Samstag war sich Janko sicher, dass Struber das Rennen um den vakanten Trainerstuhl in Salzburg machen wird. Nun folgte die offizielle Bestätigung des Vereins, nachdem Ex-Trainer Jaissle Ende der letzten Woche überraschend zu Al-Ahli wechselte.

Janko über Struber-Engagement in Salzburg: „Das ist der Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn“

Der Sky-Experte sagte außerdem: „Ich halte ihn (Anm. Gerhard Struber) für eine interessante Trainerpersonalie am österreichischen Markt, der mit dieser Station sicherlich am Höhepunkt seiner bisherigen Laufahn angekommen ist.“

Der 46-jährige Struber ist der erste „Bullen“-Coach, der auch aus der Salzburger Region stammt. „Das ist schon etwas Besonderes“, meinte Janko. Trotz der vielen Abgänge im Sommer könne Struber „auf eine schlagkräftige Truppe zurückgreifen.“ Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich Salzburg in diesem Transferfenster noch verstärken wird.

Struber, der als Spieler mit Austria Salzburg 1995 und 1997 Meister wurde, begann seine Trainerkarriere 2007 im Nachwuchsprogramm von Red Bull Salzburg. Bis 2018 war er in mehreren Funktionen im Verein tätig. Beim Schwesternverein FC Liefering (ab Sommer 2017) startete Struber seine Karriere als Trainer einer Profi-Mannschaft. Nach Stationen beim WAC und dem englischen Zweitligisten FC Barnsley kehrte er im Oktober 2020 als Cheftrainer der New York Red Bulls ins Bullen-Universum zurück. Drei Monate nach dem Abschied aus den USA übernimmt er nun den Stammclub aus Salzburg.

Janko: „Leicht ist es in Salzburg nie“

Mit Red Bull Salzburg soll Struber nun die elfte Meisterschaft in Folge holen und auch in der Champions League eine gute Performance zeigen. „Leicht ist es in Salzburg nie. Die Erwartungshaltung ist enorm hoch und er muss liefern“, ist sich Sky-Experte Janko sicher. Dennoch weiß der 40-Jährige: „Er weiß, was auf ihn zukommt.“

Neo-Coach Struber selbst sagte bei seiner Vorstellung: „Ich bin sehr glücklich über diese Möglichkeit. Die sportliche Herausforderung mit dem FC Red Bull Salzburg ist enorm. Aus diesem Grund gilt es, gleich ab morgen, ab der ersten Trainingseinheit, Vollgas zu geben.“

Bild: GEPA