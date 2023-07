Janko über Jaissle-Wechsel: „Verstehe Aufregung nicht“

Abgang statt Auftakt: Salzburg-Trainer Matthias Jaissle verlässt den FC Red Bull Salzburg noch vor der 1. Runde gegen den SCR Altach (ab 19 Uhr LIVE & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass!) in Richtung Saudi-Arabien. Sky Experte Marc Janko schildert seine Sichtweise auf den plötzlichen Abgang und hat bereits einen heißen Tipp auf den Nachfolger des zweifachen Meistertrainers.

„Man tut immer so überrascht, dass auch Trainer wechseln dürfen. Bei Spielern ist das okay, bei den Trainern macht man ein Riesentheater. Beide Parteien haben etwas davon gehabt, ich verstehe die Aufregung nicht“, teilt der Ex-ÖFB-Stürmer die Kritik am nunmehrigen Ex-Salzburg-Betreuer nicht.

Doch welcher Trainer wird künftig Österreichs Meister coachen? Janko hat hierbei eine klare Vermutung: „Salzburg ist natürlich überrascht gewesen, aber sie haben unglaublich viele Schubladen, aus der sie wen rausziehen können. Ich tippe auf Gerhard Struber.“

Struber im Herbst 2022: „Wenn es ein Klub aus Europa wird, bin ich froh“

(Red.)