Janko: „Einzige Mannschaft, die mich bisher wirklich überzeugt hat, sind die Franzosen“

via Sky Sport Austria

Titelverteidiger Frankreich ist souverän in die Fußball-WM 2022 in Katar gestartet. Nach zwei Spieltagen halten die Franzosen beim Punktemaximum.

„Die einzige Mannschaft, die mich bisher – nach den zwei gespielten Spielen – wirklich überzeugt hat, sind die Franzosen“, sagte Sky Experte Marc Janko in „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ über die bisherigen Auftritte der Favoriten auf den WM-Titel.

Janko: „Die haben nie Zweifel aufkommen lassen“

Vor dem abschließenden Spiel in Gruppe D gegen Tunesien steht Frankreich bereits fix im Achtelfinale. Die Mannschaft von Didier Deschamps gewann zum Auftakt 4:1 gegen Australien und legte ein 2:1 gegen Dänemark nach. „Die haben nie Zweifel aufkommen lassen, wer der Herr am Platz ist und dass sie immer nachlegen können“, schwärmt Janko.

Der Sky Experte traut den Franzosen auch bei dieser WM viel zu: „Sie haben so viele Stilmittel in ihrer Mannschaft, sei es Geschwindigkeit, Kreativität und haben mit Giroud einen vorne drinnen, der zwar in die Jahre gekommen ist, aber noch wirklich Tore schießen kann. Die Franzosen werden es weit schaffen.“

Ebenfalls in guter Verfassung zeigen sich die Spanier. Zum Auftakt feierte der Weltmeister von 2010 einen 7:0-Kantersieg gegen Costa Rica, ehe ein 1:1 gegen Deutschland folgte. Janko: „Macht richtig Spaß, wenn man denen zuschaut. Denke auch, dass die es weit schaffen werden.“

Stöger: „Die haben alles in ihrer Mannschaft“

Auch Peter Stöger schätzt die Franzosen sehr stark ein, wie er im Podcast verriet: „Den Franzosen traue ich es zu. Die haben alles in ihrer Mannschaft – eine gesunde Organisation, da ist nichts dem Zufall überlassen und vorne haben sie halt auch ihre Jungs, die spezielle Momente haben.“

Bild: GEPA