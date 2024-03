Janko: „Gregoritsch für mich schon gesetzt“

Für Marc Janko führt im ÖFB-Team derzeit kein Weg an Michael Gregoritsch vorbei. Der Sky-Experte denkt, dass Teamchef Ralf Rangnick mit Gregoritsch als Einserstürmer in die Europameisterschaft in Deutschland gehen wird.

„Dadurch, dass Marko (Arnautovic, Anm.) momentan noch verletzt ist, und möglicherweise bis zur EURO auch nicht zu hundertprozentig matchfit wird, ist der Michi Gregoritsch vorne für mich schon gesetzt. Er hat sich nicht nur durch seine Tore bewiesen, sondern auch durch sein Spielverständnis. Er ist da vorne drin ein irrsinnig wichtiger Part für diese Mannschaft. Im Kombinationsspiel als auch im Abschluss. Es gibt niemanden in der Mannschaft, der den Michi nicht schätzt“, sagt Janko, der bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich im ersten Gruppenspiel gegen Ungarn (0:2) in der ÖFB-Startelf stand, bei DAB | Der Audiobeweis.

Freiburg-Legionär Gregoritsch erzielte unter der Leitung von Rangnick neun seiner 15 Treffer im ÖFB-Team. Damit ist der 29-Jährige der erfolgreichste Torschütze seit dem Amtsantritt des Deutschen.

„Wir haben die Breite erweitert“

Janko findet auch lobende Worte für die Entwicklung des ÖFB-Teams in der Breite. Beim 6:1-Erfolg im Testspiel gegen die Türkei konnten die Ausfälle der Star-Spieler David Alaba, Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer erfolgreich kompensiert werden.

„Wir haben die Breite erweitert. Wir wissen, dass wir Spieler haben, die in den letzten Monaten nicht im 1A-Fokus waren, aber auf die wir uns trotzdem verlassen können. Romano Schmid hat gestern ein super Spiel gemacht. Die Jungs, die dann noch reingekommen sind, haben für Schwung gesorgt. Was wir noch lernen können, ist, dass man probiert, bis zur Euro weiterhin alles so zu machen, dass wir möglichst wenig verlieren“, sagt Janko.

Artikelbild: GEPA