Janko schwärmt von Arnautovic: „Selten mit einem besseren Spieler zusammengespielt“

Sky-Experte Marc Janko hat in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis seinen ehemaligen ÖFB-Teamkollegen Marko Arnautovic und dessen Wechsel zu Inter Mailand gelobt.



„Mich freut es, dass er nochmal die Möglichkeit bekommt, bei so einem Klub sein Können zu zeigen. Es gibt in der österreichischen Geschichte nicht viele, die von der Qualität her über Marko Arnautovic zu stellen sind. Ich habe selten mit einem besseren Spieler zusammengespielt. Er ist irrsinnig gereift und hat im Laufe der Jahre seinen Fokus gefunden“, sagte Janko.

Den Wechsel von Arnautovic zu Inter Mailand sieht Janko als guten Schritt, da der 34-Jährige gut ins Spielsystem von Inter passe. „Sie spielen mit zwei Stürmern und das ist daher auch ein richtig guter Match für den Spielstil von Arnautovic“, sagte Janko.

Auch Sky-Experte Alfred Tatar lobte den ÖFB-Angreifer in höchsten Tönen: „Er hat diese geniale Art Fußball zu spielen (…). Mit David Alaba ist er einer der unserer Spieler aller Zeiten.“

Arnautovic nun zweitbester ÖFB-Torschütze

Arnautovic hatte sich beim 3:1-Sieg des ÖFB-Teams in Schweden in der ewigen Torschützenliste von Hans Krankl abgesetzt und ist nun solo zweitbester Schütze der österreichischen Nationalmannschaft.

Der 34-jährige Rekordteamspieler traf am Dienstag im EM-Qualifikationsspiel in Schweden zum 2:0 (56.) und 3:0 (69./Elfmeter) und hält in 110 Länderspielen bei 36 Treffern. Mehr Tore im ÖFB-Team hat mit 44 Treffern nur Toni Polster erzielt.

Arnautovic und Alaba nach dem Sieg gegen Schweden im Interview

DAB | Der Audiobeweis Spezial #201 mit Marc Janko

Bild: GEPA