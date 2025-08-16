Jantscher trifft! So lief das letzte Bundesliga-Duell zwischen Ried und Sturm

Erstmals nach fast drei Jahren treffen in der ADMIRAL Bundesliga wieder Sturm Graz und die SV Ried aufeinander. Am Samstag gastiert der amtierende Meister in der „BWT Oberösterreichische Arena“ beim Aufsteiger und Zweitliga-Meister aus dem Innviertel (ab 19 Uhr live & exklusiv auf Sky – streame mit Sky X).

Am 30. Oktober 2022 duellierten sich beide Mannschaften in der Bundesliga zum bislang letzten Mal. Das Spiel entschieden die Grazer knapp mit 2:1 für sich, feierten ihren neunten Sieg im 14. Saisonspiel und blieben Leader Salzburg auf den Fersen. Verantwortlich für den Sieg zeichneten sich zwei absolute Größen des Vereins: Jakob Jantscher und Otar Kiteishvili.

Jantscher sicher vom Punkt

Die Grazer hatten vor heimischer Kulisse fast durchwegs das Heft in der Hand und belohnten sich nach 22 Minuten mit der Führung.

Nach einigen Halbchancen brachte der wiedergenese Jantscher die Ilzer-Elf vom Elfmeterpunkt in Führung. David Ungar hatte eine Hereingabe von Tomi Horvat mit der Hand geklärt, Reklamationen seitens der Rieder fanden nicht statt.

Jantscher nach erstem Saisontor im Sky-Interview

Kiteishvili-Goldtor

Sturm blieb auch nach der Halbzeitpause am Drücker, doch wie bei einigen Heimspielen zuvor verpassten die „Blackies“ die Vorentscheidung. Auf der Gegenseite fälschte Chabbi einen Fernschuss des nicht attackierten Nutz mit dem Rücken zum 1:1 ab (60.). Ivan Ljubic hatte sich davor einen folgenschweren Ballverlust im Mittelfeld geleistet.

Im sich anbahnenden Geduldsspiel konnte sich Sturm erneut auf Kiteishvili verlassen. Der Georgier finalisierte nach einem Eckball eine Art Ping-Pong-Tor. Chabbi leistete erneut – diesmal unfreiwillig mit dem Hinterkopf – die Vorarbeit.

„Verdiente Nummer“: Ried-Goalie Sahin-Radlinger über Niederlage gegen Sturm

Sturm vs. Ried als Dauerbrenner

In der Bundesliga sind Duelle zwischen Ried und Sturm freilich keine Seltenheit – ganz im Gegenteil: Bereits 86-mal trafen beide Mannschaften auf Ligaebene aufeinander. Von diesen 86 Spielen gewann Ried 17, zudem endeten 17 Spiele mit einem Remis. Sturm konnte 52 Duelle mit den Innviertlern für sich entscheiden.

Nimmt man auch alle Cup-Duelle hinzu, spielte Ried im Profifußball sogar schon 96-mal gegen Sturm Graz – gegen keine andere Mannschaft in Österreich häufiger.

Im ÖFB-Cup ging auch das bislang letzte Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften über die Bühne. In der 2. Runde der vergangenen Saison musste sich Ried zuhause mit 1:3 geschlagen geben. Für die Hausherren traf David Bumberger (45.), bei den Grazern jubelten Tomi Horvat (23.) und Doppelpacker Seedy Jatta (32., 44.).

Bild: GEPA