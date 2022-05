Jaritz bei „Dein Verein“: „Ich habe als Kind davon geträumt, einmal Bundesliga für Klagenfurt zu spielen“

Für Florian Jaritz ist ein Traum wahr geworden. Der 24-Jährige Flügelspieler spielt in der österreichischen Bundesliga und schaffte mit Klagenfurt den Einzug in die Meistergruppe.

Jaritz spielt schon fast sein ganzes Leben lang bei den Klagenfurtern: „Ich habe als Kind davon geträumt, einmal Bundesliga für Klagenfurt zu spielen. Habe dann in der zweiten Liga mein Debüt gegeben, dann kam leider der Zwangsabstieg in die Regionalliga, mit schwierigen Jahren und sogar Abstiegskampf. Haben es dann aber doch wieder geschafft, aufzusteigen. Letztes Jahr dann die Relegation gegen St. Pölten und heuer der krönende Abschluss, als erster Aufsteiger in die Meistergruppe zu kommen. Da gehen dann doch Träume in Erfüllung.“

Rechnerisch wäre auch der Einzug in eine Europacup-Qualifikationsrunde machbar, die der Kärntner erreichen möchte. „Wir haben noch sehr gute Chancen. Nächste Woche gleich ein Heimspiel gegen die Wiener Austria, eigentlich einen direkten Konkurrenten. Solange es rechnerisch noch möglich ist, werden wir alles dafür geben. Wenn man so knapp an einem Europacupplatz dran ist, dann will man alles dafür geben und wäre auch enttäuscht, wenn es dann nicht funktioniert“, so Jaritz.

Jaritz: „Dortmund ist mein Lieblingsverein“

Auch wenn die Vertragsverlängerung mit den Klagenfurtern bevorsteht, würde Jaritz einem Verein auf jeden Fall zusagen: „Mein Lieblingsverein war schon immer Borussia Dortmund. Da würde ich wahrscheinlich nicht ,Nein sagen´, wenn sie anrufen würden, aber da muss ich noch ein, zwei gute Saisonen nachlegen.“