JETZT im LIVESTREAM: Das Charity Fußball-Legendenturnier in Perchtoldsdorf

In der Siegfried-Ludwig-Halle in Perchtoldsdorf geht am heutigen Samstag ab 13 Uhr das Charity Fußball-Legendenturnier über die Bühne. Sky Sport Austria zeigt alle Spiele live im Stream.

Zahlreiche bekannte Ex-Profis wie Ivica Vastic, Toni Pfeffer, Stefan Maierhofer und Jimmy Hoffer stehen dabei auf dem Parkett. Vertreten sind unter anderem Mannschaften von Rapid, Austria, Admira, Vienna, dem Wiener Sport-Club, GAK/Sturm Graz, Team West sowie eine Auswahl aus der Wiener Liga.

Das Legendenturnier im LIVESTREAM