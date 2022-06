Jetzt im Livestream! Die BMW International Open mit Bernd Wiesberger und Billy Horschel

via

Das nächste Turnier der DP World Tour steht an! Die Golf-Elite schlägt bei den BMW International Open ab. Sky zeigt das Turnier live im Free-Stream auf skysportaustria.at.

Mit den BMW International Open steht das nächste Turnier der Saison auf dem Plan. In Eichenried bei München treffen sich die Weltstars der Golfszene. Angeführt wird das Feld vom Weltranglistenvierzehnten, Billy Horschel (USA), der zum ersten Mal bei einem Turnier in Deutschland an den Start geht.

Horschel& Wiesberger bei den BMW International Open

Der zweimaliger Major-Sieger Martin Kaymer ist der bisher einzige Deutsche Sieger des Turniers. Der Gewinner von 2008 wurde im letzten Jahr Zweiter. Weitere Stars in Eichenried sind der Österreicher Bernd Wiesberger, der Spanier Sergio Garcia und der Südafrikaner Louis Oosthuizen. Mit Lukas Nemecz ist sogar ein zweiter Österreicher am Start.

BMW International Open: Livestream auf skysport.de

Sky zeigt von Donnerstag bis Sonntag die BMW International Open im Free-Stream auf skysportaustria.at.



Die BMW International Open von Donnerstag bis Sonntag im Livestream

Die Streamingszeiten im Überblick:

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Golf live: Die BMW International Open im TV bei Sky

Sky zeigt die BMW International Open auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag, 23.06.: 12:30 Uhr – 18:00 Uhr auf Sky Sport 1

12:30 Uhr – 18:00 Uhr auf Sky Sport 1 Freitag, 24.06.: 12:30 Uhr – 18:00 Uhr auf Sky Sport 1

12:30 Uhr – 18:00 Uhr auf Sky Sport 1 Samstag, 25.06.: 13:30 Uhr – 18:00 Uhr auf Sky Sport 1

13:30 Uhr – 18:00 Uhr auf Sky Sport 1 Sonntag, 26.06.: 13:30 Uhr – 18:00 Uhr auf Sky Sport 1

