Jörg Siebenhandl angesprochen auf den gehaltenen Elfmeter: „Man muss in den Kopf des Spielers reinkommen“

Michael Liendl über den verschossenen Elfer: „Der war einfach schlecht geschossen“

Ferdinand Feldhofer: „Wenn man den Spielverlauf sieht, dann trauert man vielleicht zwei Punkten nach“

Stefan Hierländer über Goalie Jörg Siebenhandl: „Heute hat er wieder gezeigt, warum er erst fünf Tore in dieser Saison bekommen hat. Shampoo.“

Christian Ilzer: „Es war eine erfolgreiche Verteidigungsarbeit“

Marc Janko: „Der WAC hat es nicht geschafft, sich gegen Jörg Siebenhandl durchzusetzen“

Das Nachtragsspiel der 7.Runde RZ Pellets WAC gegen SK Puntigamer Sturm Graz endet mit 0:0. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz 0:0 (0:0)

Schiedsrichter: Markus Hameter

Ferdinand Feldhofer (Trainer RZ Pellets WAC):

…nach dem Spiel: „Fürs erste Spiel war es schwer okay. Mehr als eine grundsolide Leistung. Wenn man den Spielverlauf sieht, dann trauert man vielleicht zwei Punkten nach. (…) Wenn wir den Elfer reinschießen, dann wird das Spiel viel, viel einfacher.“

…angesprochen auf ein mögliche Vertragsverlängerung von Michael Liendl: „Für die Verträge ist der Vorstand zuständig.“

…vor dem Spiel: „Grundsätzlich haben wir uns eine gute Ausgangssituation für das Frühjahr verschaffen. Wir wollen dort anschließen, wo wir aufgehört haben – mit Intensität, Laufbereitschaft und Ballsicherheit. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir heute ein sehr gutes Ergebnis erreichen werden.“

Michael Liendl (RZ Pellets WAC):

…angesprochen auf seinen verschossenen Elfer: „Der war einfach schlecht geschossen.“

…über das Spiel: „Es ist sehr, sehr bitter. Wenn man einen Elfmeter verschießt, dann tut man der Mannschaft einfach keinen Gefallen. Nehme ich auch auf meine Schulter. Trotzdem haben wir noch zwei bis drei super Chancen gehabt, wo sie einfach einen überragenden Torhüter drinnen haben. Da musst du zumindest von diesen Torchancen einen machen und dann spielst du es trocken nach Hause. So musst du am Ende mit einem 0:0 zufrieden sein.“

…über sein Foul an Stankovic: „Das ist doch peinlich. Wenn ich ihm den Fuß breche, dann ist es in Ordnung, wenn er so schreit. Aber ich berühre ihn ja fast gar nicht. Solche Szenen ärgern mich einfach. Sollen einfach Fußball spielen und nicht, bevor man ihn überhaupt berührt, abheben und schreien. Sowas hat am Fußballplatz nichts verloren.“

…angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung: „Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Grundsätzlich läuft mein Vertrag aus, ich denke, ich spiele eine vernünftige Saison. Alles andere liegt in den Händen der Verantwortlichen. Wenn nicht, dann muss man sich umschauen – ganz einfach. Schauen wir, was in den nächsten Wochen passiert.“

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…nach dem Spiel: „Es war eine erfolgreiche Verteidigungsarbeit. Großes Kompliment an die Truppe.“

…über die Leistung von Jörg Siebenhandl: „Ich habe es schon vor dem Spiel gesagt – er ist dafür da, dass er zwei bis drei Bälle hält und die hat er heute auch wieder gehalten.“

…vor dem Spiel auf die Frage, was im Frühjahr von Sturm zu erwarten sei: „Es war schon ein unglaublicher Herbst, vor allem hinten raus sind wir in einen super Flow hineingerutscht. Da gilt es anzuschließen und die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Da haben wir mit dem WAC heute schon einen richtigen Gradmesser. (…) Jeder kann die Tabelle lesen – wenn wir heute gewinnen, dann sind wir Tabellenführer. Wäre ein schöner Moment, aber wir sollten uns nicht darauf fokussieren. Es gibt noch viel zu spielen in dieser Saison.“

Stefan Hierländer (SK Puntigamer Sturm Graz):

…nach dem Spiel: „So lange in Wolfsberg in Unterzahl zu spielen, ist nicht einfach. Aber wir haben es dann zu zehnt ganz gut gemacht, haben die eine oder andere Chance im Umschaltspiel vorgefunden, aber muss sagen, dass wir heute einen sensationellen Torhüter hatten und daher ein guter Punkt für uns.“

…über Goalie Jörg Siebenhandl: „Heute hat er wieder gezeigt, warum er erst fünf Tore in dieser Saison bekommen hat. Großes Kompliment. Shampoo.“

…angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung: „Es ist immer so ein Geplänkel, da will ich mich nicht beteiligen. Ich will meinen Job machen und alles andere wird sich weisen.“

Jörg Siebenhandl (SK Puntigamer Sturm Graz):

…nach dem Spiel: „Ich glaube, dass das Ergebnis absolut in Ordnung geht. Mit einem Mann weniger können wir froh sein, dass wir es so rübergebracht haben. Wir brauchen uns nicht darüber ärgern, dass wir nur einen Punkt gemacht haben.“

…über den gehaltenen Elfmeter: „Man muss in den Kopf des Spielers reinkommen. Dieses Mal ist es mir geglückt.“

…angesprochen auf die Chancen im Nationalteam: „Natürlich will ich dabei sein. Aber das sind Themen, die interessieren mit unter dem Spiel wenig. Da geht es darum, dass die Mannschaft Punkte einfährt. Den Rest wird man eh sehen. Wenn ich gute Leistungen bringe, dann mache ich mir zumindest die Tür ein wenig auf und wenn ich durchgehen darf, dann ist es umso schöner.“

Marc Janko (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Mit der roten Karte hat das Spiel eine Wendung genommen, aber der WAC konnte die numerische Überlegenheit nicht dazu nutzen, den Grazer den letzten Stoß zu geben. Aber man muss auch sagen, dass Jörg Siebenhandl wieder einmal bewiesen hat, warum er derzeit der beste Torhüter der Liga ist. Man könnte es auch so zusammenfassen – der WAC hat es nicht geschafft, sich gegen Jörg Siebenhandl durchzusetzen.“

…über die Bedeutung einer möglichen Tabellenführung von Sturm Graz: „Wenn man als Sturm Graz zu Beginn der Saison gesagt hätte, dass man quasi zur Winterpause ganz oben stehen wird, dann hätte es niemand geglaubt. Sie haben ihre Sache verdammt gut gemacht und sind die Mannschaft der Herbstrunde und nicht zu Unrecht ganz oben zu finden.“