Johaug gelingt in Oslo Revanche – Stadlober fällt aus

Dem norwegischen Langlaufstar Therese Johaug ist in Oslo die Revanche für ihre sieglose Heim-WM in Trondheim geglückt.

Die 36-Jährige gewann am Samstag am Holmenkollen das Weltcup-Klassikrennen über 20 km deutlich vor Landsfrau Astrid Oeyre Slind und der Deutschen Victoria Carl. Schwedens 50-km-Weltmeisterin Frida Karlsson fehlte, Triple-WM-Goldgewinnerin Ebba Andersson wurde disqualifiziert.

Österreicherin war keine am Start, Teresa Stadlober musste auch für die 10 km Skating am Sonntag erkrankt absagen. Auch in den Männerbewerben ist der ÖSV in Oslo nicht vertreten.

(APA) / Bild: GEPA