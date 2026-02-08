Johnson holt Olympia-Gold in der Abfahrt – Hütter verpasst Medaille

Die US-Amerikanerin Breezy Johnson sichert sich in der Damen-Abfahrt olympisches Gold. Die 30-Jährige triumphiert hauchdünn vor der Deutschen Emma Aicher mit nur 0,04 Sekunden Vorsprung. Rang drei geht an Sofia Goggia, die 0,59 Sekunden zurückliegt.

Cornelia Hütter verpasst das Podest als beste Österreicherin nur knapp und wird mit 0,86 Sekunden Rückstand Vierte. Ariane Rädler fährt auf Rang acht, Mirjam Puchner beendet das Rennen auf Platz elf. Nina Ortlieb scheidet nach einem Sturz aus und erreicht das Ziel nicht.

Vonn stürzt bei Olympia-Abfahrt schwer

Für Lindsey Vonn ist der Traum von einer Olympia-Medaille nach nur 13 Sekunden geplatzt. Die US-Amerikanerin stürzte bei der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo am Sonntag an der ersten kritischen Stelle. Vonn, die auf der Olimpia delle Tofane mit einem Kreuzbandriss an den Start gegangen war, schrie und blieb im Schnee liegen. Helfer schnellten herbei, das Rennen wurde zunächst unterbrochen und Vonn wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert.

Beitragsbild: GEPA