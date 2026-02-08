Nach wenigen Sekunden: Vonn stürzt bei Olympia-Abfahrt schwer

Für Lindsey Vonn ist der Traum von einer Olympia-Medaille nach nur 13 Sekunden geplatzt. Die US-Amerikanerin stürzte bei der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo am Sonntag an der ersten kritischen Stelle. Vonn, die auf der Olimpia delle Tofane mit einem Kreuzbandriss an den Start gegangen war, schrie und blieb im Schnee liegen. Helfer schnellten herbei, das Rennen wurde zunächst unterbrochen.

Die 41-Jährige hatte bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie und Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus ist lädiert. Vonn wollte ihren Olympia-Traum aber nicht aufgeben und in Cortina, wo sie im Weltcup mit zwölf Erfolgen Rekordsiegerin ist, ihr famoses Comeback mit ihrer zweiten Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 krönen.

(SID)/Beitragsbild: GEPA