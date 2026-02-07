Olympia-Abfahrt der Damen: Die Startliste im Überblick

Die ÖSV-Damen gehen am Sonntag in der olympischen Abfahrt das erste Mal auf Medaillenjagd. Können Hütter und Co. nach der Nullnummer der Herren für das erste alpine Edelmetall sorgen?

Eröffnet wird die Abfahrt um 11:30 Uhr von der Schweizerin Malorie Blanc. Direkt danach geht mit Ariane Rädler die erste Österreicherin ins Rennen. Cornelia Hütter, auf der wohl die größten rot-weiß-roten Hoffnungen ruhen, hat die Startnummer 11. Kurz darauf geht die mit einem Kreuzbandriss fahrende Lindsey Vonn (Startnummer 13) auf die Piste.

„Um Medaille mitkämpfen“: Hütter über anstehende Winterspiele

Mirjam Puchner (14) und Nina Ortlieb (18) komplettieren das ÖSV-Quartett. Insgesamt sind 36 Athletinnen am Start.

Puchner: „Blicke positiv in die nächsten Wochen“

Bild: Imago