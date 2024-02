Jokic führte Denver zu neuerlichem Sieg über Golden State

Nikola Jokic hat die Denver Nuggets in der National Basketball Association (NBA) am Sonntag (Ortszeit) zu einem 119:103-Erfolg bei den Golden State Warriors geführt. Der serbische Center verbuchte dabei mit 32 Punkten, 16 Rebounds und 16 Assists sein drittes „triple-double“ in Serie. Die Warriors gingen zum siebenten Mal in Folge in einem Aufeinandertreffen mit dem regierenden NBA-Champion als Verlierer vom Parkett.

Bei Golden State kam Stephen Curry auf 20 Punkte, der Star der Warriors war dabei nur mit einem seiner zehn Dreier-Versuche erfolgreich. In der Western Conference ist Denver aktuell Dritter im Ranking, Golden State liegt nur auf dem zehnten Platz.

(APA)/Bild: Imago